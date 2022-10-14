【美國通脹】景順：美9月通脹超預期對儲局是壞消息　12月及之後恐需以0.75厘步伐加息

美國9月通脹全綫超預期，CPI按年升8.2%，核心CPI按年升6.6%，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，這對於聯儲局而言是壞消息。核心物價升幅高於預期，意味11月份將加息75點子，亦可能意味著儲局或需在12月份及之後繼續按此步伐加息。該數據增加了貨幣政策未來路徑的不明朗性，惟利率必然將在一段時間內保持限制，而長期消費者通脹預期仍相對穩定。

通脹再度超預期，儲局轉軚憧憬落空，美股周四一度遭拋售，但最後收市升逾800點。趙耀庭認為，可能與短倉回補及計劃購買有關。

投資者難以對疲弱的企業盈利視而不見

但他提醒，經濟週期正處於收縮期。由於儲局仍在收緊政策，經濟增長處於低於趨勢水平且正在減速。短期內會為風險資產構成嚴峻環境。該行認為，隨勞工市場重新調整、工資增速放緩及通縮力量開始發揮作用，美國有可能在2023年避免全面衰退，預計到明年年中前通脹將按年大幅下降。這通常會為股票及信貸營造一個良好的環境，但在此之前可能會有更多下行空間。

美股踏入業績期，趙耀庭指，今年到目前為止，由於家庭消費依然強勁，企業盈利並不遜色。儘管投資者可能不太看重令人失望的消費者物價指數數據，但將難以對疲弱的企業盈利視而不見，故將密切關注企業對未來的指引。

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編輯：袁諾曦