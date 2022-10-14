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網民窒《哈利波特》作者無人支持 一句串爆回應

環球社會熱點 18:15 2022/10/14

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英國著名作家羅琳作品《哈利波特》風靡全球，但她近年屢次被質疑失言，導致支持者人數大減。近日有網民問羅琳，對失去書作支持者會否瞓唔好。羅琳回應稱，看到版稅支票後痛苦便快速消退。

《哈利波特》男星頭等機票被撕爛 炮轟航空公司超賣文化 【下一頁】

羅琳（JK Rowling）周五（14日）在社交平台Twitter發文，指有人留言問及，對於失去購買《哈利波特》（Harry Potter）的支持者，如何在夜晚安然入睡。羅琳「串爆」回應，指看到版稅支票後，發現苦痛飛快消失。

羅琳的回覆獲得不少讚賞，同為作家的Matthew Loop大讚她「夠串」。更多網民留言表示，《哈利波特》當年受歡迎程度及重要性毫不誇張，不少人指《哈利波特》陪伴不少人度過青少年及學生時代。

    點擊圖片放大
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魁地奇大聯盟宣布改名「quadball」 原來怕咗一個人？ 【下一頁】

然而，羅琳近年的言論飽受批評，如關於變性人及女性月經的意見。甚至在《哈利波特》電影版上映20周年的特輯，身為作者的羅琳亦不受邀請親身講述感受。

根據美國媒體《Business Insider》估計，羅琳擁有介乎6.5至12億美元（約51至94.2億港元）資產。

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責任編輯：吳漢培

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