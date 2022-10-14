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瑞銀全球房地產泡沫榜出爐　香港仍是亞洲第一　世界排名跌至第五

股樓投資 16:52 2022/10/14

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瑞銀（UBS）公布2022年度《全球房地產泡沫指數》報告，香港全球排名雖然由第三位，降至第五位，但仍然是亞洲第一。報告指，由去年中至今年中計，香港樓價約跌4%，雖然是報告涵蓋城市中表現最差，但未脫離泡沬風險區，房地產泡沫指數為1.71，若回落至1.5以下水平，才算脫離泡沬風險區。

加拿大多倫多房地產泡沫指數為2.24，是全球第一；國內另一城市溫哥華則排全球第六。報告分析指，這兩個加拿大城市樓價於過去25年急升，主要原因是人口增長速度高及低按揭利率。 

資料來源：瑞銀2022年度《全球房地產泡沫指數》報告

其他城市方面，德國法蘭克福房地產泡沫指數為2.21，全球排第二；瑞士蘇黎世排第三，評分為1.81；德國慕尼黑排第四，評分為1.8。 

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撰文 : 黃卓賢

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