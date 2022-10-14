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【英鎊危機】英國財相關浩霆證實已被解除職務、成英任期第二短財相　卓慧思香港時間晚上10時舉行記者會、英媒料宣布加企業稅

宏觀解讀 20:13 2022/10/14

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【英鎊危機】英國財相關浩霆證實已被解除職務、成英任期第二短財相

英國政府上月底公布迷你預算案後引起市場大幅震盪，英國首相卓慧思（Liz Truss）將於英國時間下午2時（即香港時間晚上10時）舉行發布會，預期會公布明年春季上調企業稅，放棄原先承諾維持企業稅率不變。英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）關浩霆證實，已被解除職務，而非自願辭任；意味關浩霆為英國歷來任期第二短的財相。關浩霆本周原代表英國赴美國出席IMF會議，但昨日提早結束行程返國。

截至下午8時15分，英鎊兌美元偏軟，現跌1.18%，報1.1197，兌港元新報8.79算。

英國任職最短的財相為Iain Macleod，他於1970年上任後30天便因心臟病發去世。

英國債息持續下跌，10年期債息一度低見3.869厘，本周首次跌穿4厘關口。英國股市亦向好，富時100指數最新升逾1%。

明年4月將公司稅項提高至25%水平

消息指，卓慧思政府計劃調整預算案，研究可以撤銷哪一部分，當中或會放棄預算案中的核心部分，即不再堅持明年將企業稅率維持於19%，而是按前首相約翰遜（Boris Johnson）政府早前計劃，明年4月將公司稅項提高至25%水平。

卓慧思推出的迷你預算案中，包括推動減稅計劃，引起市場爭議及令英鎊出現沽壓，英倫銀行最終被迫作出緊急買債計劃以捍衛養老基金資產及英鎊滙價，國際貨幣基金組織（IMF）亦罕有發聲指政府與英倫銀行的政策不應背道而馳。'

英倫銀行重申，會在今日（14日）完成最後一輪買債行動。

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編輯：葉志偉

 

 

 

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