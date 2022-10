【英鎊危機】卓慧思：將繼續提高企業稅「讓市場相信政府的財政紀律」　侯俊偉接替關浩霆任英國財相（不斷更新）

▲ 【英鎊危機】卓慧思:將繼續提高企業稅「讓市場相信政府的財政紀律」 侯俊偉接替關浩霆任英國財相

英國政府上月底公布迷你預算案後引起市場大幅震盪,英國首相卓慧思(Liz Truss)表示,迷你預算案的部分措施超出市場預期,英國將如期於明年春季上調企業稅,意味卓慧思放棄原先承諾維持企業稅率不變。卓慧思指,她希望實現一個低稅收及高增長的經濟環境,但政府的迷你預算案「很明顯」較預期走得更快及更遠。(it's "clear" that parts of her government's mini-budget have gone to "further and faster" than expected.)

「現時需要採取行動,讓市民相信我們的財政紀律。(we need to act now to reassure the markets of our fiscal discipline)」卓慧思表示,她已決定維持企業稅上調,預期會令英國增加180億英鎊的稅收。

卓慧思:留任首相是為了確保國家利益

卓慧思強調,現時環球正值非常困境時期,政府今日所做已能確保經濟穩定。「遇到問題時,採取果斷行動以確保經濟穩定,這對於全國人民及企業來說相當重要。」

對於被問及為何留任首相,她解釋,她首要任務是確保英國經濟穩定,迷你預算案的計劃是為了實現經濟增長,而且她續任首相是為了確保國家利益,「決心兌現承諾,帶領國家度過風暴,實現一個更高增長、更繁榮的英國。」

英國月底公布中期財政預算案

另外,英國政壇震盪,關浩霆(Kwasi Kwarteng)被卓慧思解除職務職務,成為英國歷來「第二短命」財相。英國首相府確認,外相侯俊偉(Jeremy Hunt)將出任財政大臣。卓慧思指,侯俊偉將於月底公布中期財政預算案。

截至周五晚上10時5分,英鎊兌美元偏軟,跌1.26%,報1.1188;英鎊兌港元新報8.78算。

關浩霆本周原代表英國赴美國出席IMF會議,但昨日提早結束行程返國,關浩霆上任僅38天。英國債息持續下跌,10年期債息一度低見3.869厘,本周首次跌穿4厘關口。

明年4月將公司稅項提高至25%水平

卓慧思政府將按前首相約翰遜(Boris Johnson)政府早前計劃,明年4月將公司稅項提高至25%水平。

卓慧思早前推出的迷你預算案中,包括推動減稅計劃,引起市場爭議及令英鎊出現沽壓,英倫銀行最終被迫作出緊急買債計劃以捍衛養老基金資產及英鎊滙價,國際貨幣基金組織(IMF)亦罕有發聲指政府與英倫銀行的政策不應背道而馳。'

英倫銀行重申,會在周五(14日)完成最後一輪買債行動。

