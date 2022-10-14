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【英鎊危機】卓慧思或今日公布上調公司稅　英10年債息跌穿4厘

宏觀解讀 17:04 2022/10/14

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【英鎊危機】卓慧思或今日公布上調公司稅　英10年債息跌穿4厘

英國政府上月底公布迷你預算案後引起市場大幅震盪，英國《泰晤士報》引述消息指，英國首相卓慧思（Liz Truss）與財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）正考慮今日公布上調公司稅，放棄明年維持企業稅率不變的承諾。英鎊兌美元偏軟，現跌0.3%，報1.1278，兌港元守8.85算。

英國債息持續下跌，10年期債息一度低見3.95厘，本周首次跌穿4厘關口。英國股市亦向好，富時100指數早段升近1%。

明年4月將公司稅項提高至25%水平

消息指，卓慧思政府計劃調整預算案，研究可以撤銷哪一部分，當中或會放棄預算案中的核心部分，即不再堅持明年將企業稅率維持於19%，而是按前首相約翰遜（Boris Johnson）政府早前計劃，明年4月將公司稅項提高至25%水平。

卓慧思推出的迷你預算案中，包括推動減稅計劃，引起市場爭議及令英鎊出現沽壓，英倫銀行最終被迫作出緊急買債計劃以捍衛養老基金資產及英鎊滙價，國際貨幣基金組織（IMF）亦罕有發聲指政府與英倫銀行的政策不應背道而馳。

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編輯：葉志偉

 

 

 

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經濟 財政政策 貨幣政策 卓慧思 減稅 國際貨幣基金組織 政府政策 英國 養老基金 英鎊

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