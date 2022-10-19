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【創智銓薈@iM網欄】手機保私隱 由保護數據源頭做起

名人薈萃 09:00 2022/10/19

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智能手機的出現，大大改變我們的生活習慣，不論是通訊、新聞、娛樂、投資理財、支付轉賬等都憑一部手機，即時辦妥。不少人在使用智能手機時，對個人資料保護並不注重，衍生出種種個人資料洩漏或被盜用事件。但亦有人對網絡數據安全比較敏感，故不會長期使用定位功能，對指紋或人臉辨識功能就更加抗拒，害怕個人私隱、行蹤資料等會被外洩。如何在使用智能手機應用時，在個人資料應用及數據私隱保護之間取得平衡，一直是IT界致力研究的重大議題。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

筆者在軟件系統的應用開發方面，經常會涉及用戶私隱資料及位置分享與追蹤功能，故在數據私隱保護問題上一直遇到不少挑戰。綜合多年開發經驗及實際客戶方案後，要防止數據外洩，重點是數據應不要離開數據源頭。

比方說：醫院的醫療用品、藥物、病人等資料，只存於醫院內的伺服器。智能手機的指紋與人臉辨識資料數據，其實只會儲存於手機的操作系統內部，並不會傳輸或上載到任何地方；即使其他App要求以指紋與人臉辨識確認使用者身份，App程式只會向手機操作系統要求確認資料，而實則資料並不會外洩予App軟件。

如今的數據儲存，主要存於雲端、手機、軟件、物聯網等，因此在開發軟件系統時，需要考量如何有效儲存及傳輸數據，而又能保護到有關私隱資料不會外洩。其中重要的開發思維，是保留私隱資料於數據源頭，只抽取有限度的重要資料上傳至雲端，提供予有關單位進行數據監測。

舉個實例，筆者有份參與開發《居安抗疫》App，當中的數據私隱保護問題亦引起不少關注。在開發過程中，我們花了大量時間，棄用直接方法，研發間接而又能取得所需資訊的方法來達到果效，令使用者的個人資料只會存於其手機中，App系統後台在使用資料時，只會拿取到所需的重要資料，並不會直接取得使用者的個人資料。如何可做到？以下幾項可簡單說明：

Network Signal：當《居安抗疫》App 需要監測某人的所在位置，App系統後台並不會取得該人的姓名、性別、身份證號碼、電話號碼或住址；換言之，系統後台人員不會知道該人士的身份，只知道一個編號，而透過Network Signal（Wifi Pattern）知悉其有沒離開所在範圍。

Distance from Home：如發現該人離開監測位置，Distance from Home功能可知悉其離開的距離，從而估算其活動範圍。過程中，後台人員亦沒有該人士的所在位置，也沒有追蹤其實時定位，只透過重要的資訊線索預估，並交由相關執法部門處理。

Differentiate Statistics：毋須輸入使用者確實資料，而透過不同數據來作對比。例如：只需輸入某人士住處的區域，毋須輸入其住所之屋苑、座數、樓層、單位等確實資料，後台會從其他數據進行Mapping。

筆者深信，LBS和指紋、人臉辨識等都是實現智能都市十分重要的元素，但也很理解部分人士對數據私隱安全的疑慮，而要完全釋除他們的疑慮並不容易，在每個項目上都在朝着這方面努力，希望能取得最大的平衡。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

作者簡介：

陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁

隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

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撰文 : 陳智銓（Arthur）

欄名 : 創智銓薈

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