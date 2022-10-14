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【大行報告】美銀下調明年純利預測 降太平洋航運目標價至5.75元

股樓投資 20:36 2022/10/14

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早前太平洋航運（02343）公布，其第三季度收入受乾散貨運市場氣氛疲弱影響，較上半年有所回軟。美銀證券下調其明年純利預測，並下調其目標價至5.75元。周五（14日）太平洋航運收市報2.29元，挫11.2%

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

美銀指考慮到內地宏觀環境及俄烏戰爭，預料明年太平洋航運明年乾散貨即期運費平均在今年第三季的水平，而溢價與歷史平均水平一致。鑑於對明年展望的不確定性，假設明年即期運費處於今年9月的月度低位，預料明年股本回報率(ROE)或跌至21%，而該行的基本情境假設明年ROE為26%。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行表示，將公司明年純利預測下調2.2億美元，料明年運費趨勢按年跌5,500美元或降20%。不過隨著宏觀環境正常化及低訂單情況下，2024年運費或會有所回升。該行將太平洋航運目標價由7元下調至5.75元，並重申「買入」評級。

 

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撰文：鄭昊彤

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航運 目標價 太平洋航運（02343） 大行報告

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