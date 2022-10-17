【中小企導航@iM網欄】 企業傳承 永續經營的不二法門

「短暫的光輝，唔代表永恆。」這一句說話可以算是道出了大部份中小企業在商場上面對的困難。中小企業普遍憑藉創辦人的獨特眼光，熱情和努力，在商場上打滾數十年，最终闖出輝煌的成績，但當他們年紀日長，再沒有足夠精力推動企業持續發展時，總希望能找到一位繼承者代他掌管整個企業。無奈，有時久尋而不獲繼承者，以至無法繼續經營下去，只得光榮結業。有時找到了，繼承者卻無法融入企業，駕馭不了現有員工，逐漸失去發展方向及動力。最終，繼承者變得意興闌珊，形成不想堅持下去的負面情緒，最終失敗收場。究竟，「傳承」是否如此困難？要怎樣做才可取得成功呢？

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「傳承」並非只是把控制權或擁有權轉移給繼承者這樣簡單，一個成功的「傳承」，其實可以分為四個階段，循序漸進地讓繼承者接管企業，並把企業帶至另一高峰。

傳讓：這階段的主要工作是「資源轉讓」。企業管理者把控制權或擁有權轉移給他的繼承者，如父母傳給子女、老闆傳給員工、朋友傳給朋友等。簡單來說，只是合法地把企業的管冶權轉交而已；

傳授：這階段的主要工作是「資源吸收」，繼承者接收了轉讓得來的資源，但這不等於它就可以好好地被應用，資源必須被吸收並轉化為繼承者自己的資源，才可以有效發揮，這些資源包括知識、技藝和人際網絡。資源必須透過系統性的方法授予繼承者，才可有效轉化，如師父授業徒弟一樣，徒弟經過一番磨練，最終獲得真傳，有效掌握授予的知識，揮灑自如；

傳優：這階段的主要工作是「資源優化」。在有效掌握授予資源後，透過業務流程的優化及重整，將企業的核心業務不斷擴張，並進一步把企業的業務多元化，最終在踏足資本市場，尋求更大的發展資源；

傳承：這階段的主要工作是「資源創新」。在充足的資源下，洞悉市場商機，創新現有的商業模式，闖出繼承者的一遍新天，讓企業的業務更上一層樓。

古有名言：「富不及三代。」在互聯網推動下高速發展的今天，可能已發展至「富不及二代。」其中重點就在於，企業並未真正完成整個「傳承」的過程，他們只是走了第一步「傳讓」就以為他們已經完成了「傳承」，企業應多加留意。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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