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【港交所388】料第三季市盈率受壓 大摩削港交所目標價至252元

股樓投資 17:12 2022/10/14

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摩根士丹利早前表示，因市場不確定性和高利率環境的持續時間可能較預期長，料港交所（00388）市盈率受壓，第三季每股盈利將按年跌35%，並削其目標價至252元。港交所周五（14日）收市報246.6元，跌幅4.6%。
 

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

大摩預計，港交所今年第三季日均交易量將按季下跌25%，拖累收入按年及按季分別下跌22%及2%，又指今年8月和9月日均交易量已下降至約920億港元，而市場總市值於9月底降至30.8萬億元。而第三季股票和衍生產品日均交易量，則預期分別按季下降26%和16%，預期交易費用及系統使用費收入將按年及按季下跌28%及7%。不過該行亦預期，港交所在通過將投資組合轉移至內部資金，淨投資收入表現將改善，能部分抵銷疲弱的交易費用。


【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行料港交所第三季每股盈利將按年跌35%，按季跌2%，同時考慮到市場成交量疲軟，將港交所2022年至2024年日均交易量預測各年下調6.4%、4%及4.3%，每股盈測則各下調6%、4%及4%，並將港交所目標價由300元降至252元，評級「與大市同步」。

 

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撰文：鄭昊彤

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香港交易所（00388） 港股 大行報告

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