【港交所388】料第三季市盈率受壓 大摩削港交所目標價至252元

摩根士丹利早前表示，因市場不確定性和高利率環境的持續時間可能較預期長，料港交所（00388）市盈率受壓，第三季每股盈利將按年跌35%，並削其目標價至252元。港交所周五（14日）收市報246.6元，跌幅4.6%。



【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

大摩預計，港交所今年第三季日均交易量將按季下跌25%，拖累收入按年及按季分別下跌22%及2%，又指今年8月和9月日均交易量已下降至約920億港元，而市場總市值於9月底降至30.8萬億元。而第三季股票和衍生產品日均交易量，則預期分別按季下降26%和16%，預期交易費用及系統使用費收入將按年及按季下跌28%及7%。不過該行亦預期，港交所在通過將投資組合轉移至內部資金，淨投資收入表現將改善，能部分抵銷疲弱的交易費用。





【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行料港交所第三季每股盈利將按年跌35%，按季跌2%，同時考慮到市場成交量疲軟，將港交所2022年至2024年日均交易量預測各年下調6.4%、4%及4.3%，每股盈測則各下調6%、4%及4%，並將港交所目標價由300元降至252元，評級「與大市同步」。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤