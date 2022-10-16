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【宏觀術數@iM網欄】天意難料 順者昌盛

名人薈萃 10:00 2022/10/16

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近日與朋友茶聚，因為疫情關係已兩年多未見，重逢「吹水」天南地北樂也融融。朋友很注重保健養生，毅然於事業鼎盛之際急流敢退，遊山玩水以頤養天年。彼此談及幾年間世事滄桑變幻，出人意表。過往現代人普遍相信只要身體健康，又經濟條件許可，稍有餘暇，天地遊歷本應為輕而易舉之事，那料到一場世紀瘟疫下，不少旅遊達人都得乖乖「宅」留家中兩年，實熟難預計。也無怪乎回本港稍為放寬檢疫政策至0+3，旅遊網站已現擠塞。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

回顧過去一段時間，受影響又豈止旅遊，不少人工作以至娛樂、消費模式其實都出現或多或少的改變，例如更多公司接受WFH，以至串流劇集，又或網購更為普及等等，部份又和未來元運和天星相當吻合。

若果從術數易象來看，八運艮卦本主小國寡民，既利山林（環保），卦象亦帶有瘟疫痼疾的象。但是，若說在元運之初去預計我們這代會出現如斯疫情，也著實豈容易計算出來。惟也無可否認八運之初（約2004-2023），便是沙士疫情，對世人不無警示，平心而論若果沒有那場風波，要香港人乖乖帶上口罩，也是要多些時間適應。

未來九運炎炎離卦火運，每個元運卦象都必然有吉有凶，就如世情萬事定然不會只側一邊。九運最易令人聯想到除了驚天大火災（英國得特別注意相關類象），更讓人擔心的可能是「戰並天星格局，出現人類大災難又似乎是言之尚早。

元運所影響雖為世界大局，文化潮流，過往很多人也可能認為對我輩平民平姓關係有限，隨著全球一體化、資料發達和金融經濟相關互動，到今天誰也不易獨善其身。從術數角度試想一下，相同的八字出生於今日和60年、120年、180年，以至於1800年前，際遇明顯會大不同。自然，出生於不同國度和文化社會亦對未來影響深遠。古人常言人定勝天，越是深入研究術數，有時越會明白，人於天地間真的如滄海一粟，隨方逐浪是「基本盤」，當中又有多少英雄豪傑有逆天而為的大略乎？

雖云天運主宰浮沉，人力所能及者卻絕不消極。不同天運底下當乘運而興盛的事物文化相異，能否適當掌握往往已能事半功倍。想想上世紀初世界已歷二次大戰，地區衝突更多不勝數，如果同樣的「武將」命格，當其亂世便容易翻雲覆雨，叱咤風雲，到世紀中期工業起飛，實業家和及後金融銀行業主掌世界浮沉又是另一番光景。

未來世界順應天運，將會是創意和文明的世代，卻又往往須在「劫火」變革過後，更新氣象。情況就如筆者談論英國國運時提及，倫敦大火為城市帶來重大創傷，卻因此不得不重新規劃，反而更符合玄空學的重點，間接開展了大英帝國空前盛世。類似情況於中國古代皇朝同樣發生，有機會再和大家詳細分析。

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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