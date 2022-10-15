【玄人‧峰語@iM網欄】 好與壞在於心 行運是個相對概念

大家對於「一命」、「二運」並不陌生，近日有些客人問我，不論任何師傅都說他們是行運的，為何自己感受不了? 甚至乎好像是行衰運。是他們算錯了嗎？先不論師傅們的批斷是否準確，很多時候我們說的運，也要看客觀的大運及自己的大運配合，不是自己行運就無敵的。

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香港人對於行運的概念比較簡單，就是只有錢搵、升職加薪等，就叫行好運，因此在過去八運的時間，只要稍有運行的人，都會感受到自己在運勢之內。然而，這三年的時間，在疫情、封關、移民潮、經濟不景氣、人浮於事、投資市場大跌，社會遊戲規則改了的大氣候下，基本上的客觀大運已改變，而且是變為更艱難，情況好比大海中出現大風浪，即使你個人有運行，可以避過很多險境，但過程的顛沛，跟風平浪靜時平穩前進，已是差天共地，這也解釋了很多人為何自己在所謂的運好中，也不覺自己行運。當然，有些命格更高、運很又順的人，這幾年對他們是沒有影響的，我更發現有些比之前做得更好，不過，如果以我的算命群的統計中，這類人只是十中偶有一二、爭扎求存的佔比仍屬大多數。

要明白，世有世運，行業有行業運，這些客觀因緣，我們是控制不了，所以我認識有些叫做行好運的客人，在兩、三年前成功將業務轉手，自己拿著本金靜待時機。雖然他們跟在行業高峰期時比較搵少了不少，但在這養尊處休的兩年，反而有時間去接觸一些新的學習領域及一些新的生意模式，反而更進一步擴闊了自己的眼界，為將來作出更好的準備。這些人從搵錢角度不是行好運，但在生活角度卻又在好運當中。

相反，我有一位從事EXTERNAL ASSET MANAGEMENT的基金經理朋友，同樣地於2019年將業務賣走，套了一筆資金，然而，正因為他從事金融行業，太貼市場，兩年前正直港、美股都處於牛市，自然將那筆資金投入了股市，但最終結果也不用多說，他自己也笑言一切像整定，「冤枉來、溫疫去」。所以，一個人是否行運，是一個相對的概念，要看跟客觀的大勢作比較，也要將自己的戰綫拉長一點看，而不是一時三刻去定輸贏。不過，過去時間實在太順，要突然接受這個世代巨輪的轉變帶來對行運的重新認知，的確是很困難。

平心而論，行運與否其實很在乎人的念頭，當然，其實只要接受人有不同的路徑，像我上期所言不太執著於「倒後鏡」的景物，一直向前看，自然會有出路。我認識很多玄學的前輩，去到最後都是修禪修道，原因都是認為走過人生不少路，最終的好與壞在於心，只要行得、走得、食得、玩得，已經是很好的運，那些紅塵繁華、名利、金錢，都是一種感覺而已，只要夠就已很好。當然，甚麼叫夠，每人心中的尺不一，答案只有自己知道。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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