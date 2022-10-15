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【管理貼士】新世代追求職場3個「P」　專家：管理層要跳脫傳統思維

14:00 2022/10/15

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司博禮創辦人黃銓玉認為，企業想要吸引及留住新世代，首先要留意他們在職場上所追求的3個「P」。

千禧世代及「00後」已成為職場生力軍，但他們的處事方式與態度，與上一輩有所不同，傳統的溝通與管理方法已不足以使用。企業管理層紛紛要跳出傳統管理思維，找到跨世代的溝通之道。有專家提醒企業，想要吸引及留住新世代，首先要留意他們在職場上所追求的3個「P」，同時也要懂得調整自身期望值，學習如何與新世代進行有效溝通。

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當千禧世代及00後帶着不同的價值觀、心態及溝通模式來到職場，世代摩擦彷彿成為不可避免的現象，甚至引起不少老一輩批評：「一代不如一代。」曾為多間企業及大學提供企業培訓及溝通培訓的司博禮（SpotKnight）創辦人黃銓玉（Yuki）認為，世代間所追求的價值確實存在差異，

試想10年前樓價只是200萬至300萬元，這個價位在現今難以置業，薪酬增幅又追不上通脹，整個社會結構基本已令年輕人失去了上進的動力。

但她補充，這並非指千禧一代及00後打工仔沒有能力，他們其實是適應力相當高、以及相當聰明的一群，只是未必會再以薪酬高低，來評估事業成敗，以及在企業的去留。

她提到，現時為企業進行培訓時，都會呼籲管理層要留意新世代所追求的3個「P」：Purpose、Pay attention to their voice與Profit。

  • Purpose：所指的是工作帶來的價值。Yuki強調，企業不應把員工當作是「螺絲」，在不作任何解釋的情況下，要求他們工作。反而應讓員工清楚了解，可以從工作中學習到哪些事物，同時讓他們感覺到自己對企業的營運與發展有貢獻，滿足新世代尋找自我的肯定。
  • Pay attention to their voice（重視他們的聲音）：新世代的成長環境中，外界總是鼓勵他們發聲，所以Yuki直言：「如果僱主要求他們跟着本子做，是違反新世代的天性。」她理解大部分70、80後有自己的一套工作流程及方式，但也呼籲僱主及管理層，可嘗試跳出傳統思維，調整期望值，聆聽一下新世代的想法，互相配合。
  • Profit：不再只是薪酬回報。Yuki稱，相信並非每間公司都可以純銀彈政策來吸引新世代，所以Non-monetary（非貨幣）的回報，來讓新世代熱愛他們的工作，也會成為其中一個留人的可取之處。

愈打趣　火花更超乎想像

此外，Yuki也直言，今時今日的年輕世代寧願放棄工作，也不願在工作中感到不開心。所以僱主及管理層不應抱持「同事玩得好癲，就等於沒有工作能力」的思維，反而愈打趣，擦出的火花可能更超乎想像。

她以彼思動畫製作室（Pixar）為例，「我曾經到Pixar辦公室，裏面沒有一個員工是面無表情的，會感受到他們真的熱愛自身的工作」。她憶述，員工的辦公室都是自行裝飾，有的將辦公室變成森林，有的變成酒吧，

他們是很會玩的一群，同時也是「極打得」的一群。

Yuki補充，只要員工熱愛自己的工作，自然更願意為公司付出，其實結果最為重要。

【人才荒】IT方案服務商新「策略行動」應對人才荒　招募非IT專才兼提供培訓

記者：曾曉汶

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