【保你大】退休需未雨綢繆　政府和私人年金該如何選擇？

連續幾次提到，年金可以保障我們長壽帶來的風險，但政府有公共年金，商業保險公司也有「變種」年金，到底我們應該如何選擇呢？筆者跟準客戶Patrick講解年金的概念，也跟他比較政府年金和私人年金的異同。

筆者告訴Patrick，政府年金的最大好處是保證和終身，但要靠自己長命才有錢「賺」。至於商業保險公司提供的私人年金，除了隨時可買，也沒有限額之外，回報更有機會高於政府年金，但總回報卻不是完全保證。當Patrick聽到私人年金的回報不保證時就有點戒心。

Patrick：「不保證？是否等於保險公司可以不給你任何錢？」

森：「我明白你的顧慮。首先，保險公司的年金產品，一般會有大部分是保證收益，再有一部分是非保證收益，但不保證的收益數目，不會正如你所想那樣可以一個仙都沒有，而有機會出現落差，並不一定會少了，有時會多了。另外，正如我早前所說，政府年金是由按揭證券公司旗下的年金公司負責管理，運作方式跟商業保險公司一樣，同樣有機會做不到保證的金額，只不過，她背後有按揭證券公司『包底』而已！」

Patrick：「這個我明白，但買年金就是想有個保證的收入，而且是直到終身嘛！如果年金收入沒有保證，豈不是失卻買年金的原意？」

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森：「你也說得有道理，但有得自然有失。從另一個角度看，政府年金的保證收益，只不過保證你可以支取本金的105%。如果你在剛支取了保證的105%後便離世，受益人是一個仙也沒有的。但如果你買私人的年金，即使你只支取了本金的105%，也有機會留錢給家人，視乎你支取了的金額和支取了的年期。準確來說，是你支取了儲蓄計劃內多少的金額。總之，有剩餘的話都可以留給家人。」

Patrick：「我聽了你所說，似乎清楚了一點，但又不是太肯定。但我想問一句，年金是終身支取一個固定的金額，但現在大家都在說通脹，幾十年後的幾千元，恐怕不能買到今日同一件貨品或服務呢！」

森：「同意，其實，在年金的安排上，也可以有按年或按一個特定時間遞增支取金額的，但我可以告訴你，『羊毛出在羊身上』，如果投資回報一樣，你想按年遞增，就意味着初期你可以支取的金額會少一點。事實上，在退休初期，即所謂的『黃金十年』，當你行得走得時，是否要用更多錢呢？假設20年後，你已經80歲開外，你還可以到處旅遊，或每天去找娛樂嗎？」

Patrick：「你也說得有道理，即是說，我們退休後的支出，應該是逐步減少的。這個減幅大致上可以因應通脹而抵銷了。」

森：「Patrick兄，你果然話頭醒尾，我相信，聽過我的解說，你也知道怎樣挑選吧！」

Patrick：「哈哈，我明白你的意思了，剛才你所說，只要『把個餅做大了』，你們也不愁沒有生意。因為有人可能較傾向私人的年金，也有人兩種年金都買一些，即是本來我有200萬元買年金，可以100萬元買政府年金，100萬元買私人年金，對嗎？」

森：「哈哈，Patrick兄，我們也是在狹縫中求生存呢！」

Patrick：「好的，讓我想一想怎樣安排，但你可以先給我一些私人年金的資料嗎？」

森：「當然可以！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第742期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨