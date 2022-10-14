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【大行看法】張憶東：北水持倉比例高的港股防禦力更強　哪些板塊受外資影響較少？

股市 16:18 2022/10/14

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張憶東：北水持倉比例高的港股防禦力更強　哪些板塊受外資影響較少？

港股仍表現低迷，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，各種指標經顯示港股處於歷史性底部區域，但是短期聯儲局鷹派短期難以緩解，流動性緊縮環境下，海外出現危機的風險難以排除。在外資持續流出港股的背景下，南向資金仍然持續流入。從資金的角度，北水影響力更大的股票，受外資影響更小，相對來說防禦性更強，包括能源、電信及原材料等。

興證指，以港股市值首100間公司合計，南向資金持倉佔港股流通股本比例僅為5.7%（若為港美兩地上司公司，則包含美股股本），海外機構投資者持股佔比約23.3%。南向資金佔扣除大股東及內部人持股後的自由流通股本比例僅為9.3%。

張憶指引述數據指，能源、電信、原材料等行業受外資影響相對更小。於扣除大股東及內部人持股後南向資金佔自由流通股本的比例，能源、電信、原材料分別為31.1%、28.3%、26%，且北水佔港股股本的比例高於外資。

而工業及醫療保健的北水佔比為12.7%及10%，低於外資佔比的19.9%及24.2%。

相反，地產、公用事業、非必須消費、資訊科技等行業受外資影響較大，扣除大股東及內部人持股後南向資金佔自由流通股本的比例依次為3.5%、3.5%、8%及8.7%。

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編輯：袁諾曦

宏觀分析 大行報告 外資 張憶東 港股 股票

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