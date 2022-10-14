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北韓領袖金正恩主動獻吻 男童「受寵若驚」唔識反應（多圖）

環球社會熱點 16:24 2022/10/14

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北韓領袖金正恩近日連續現身，出席國內不同活動。周三（12日）他出席公開革命學校活動，要求學生必須參加實彈軍事演習，亦要他們前往社會主義工地工作，培養刻苦精神。金正恩期間更親吻一名男孩，但這個愛的舉動卻讓男孩「受寵若驚」。

北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁 【下一頁】

勞動新聞報道指，金正恩周三出席兩間革命寄宿學校創立75周年活動，採訪親人因軍方事故或戰鬥喪生，而成為孤兒的學生。

金正恩向學生發表講話，表示年輕北韓兒童及來自革命家庭的孤兒，必須參與實彈軍事演習、閱兵、軍演以及到工地學習等各種機會磨練，培養不畏艱難，堅定直前的精神，才能成為堅定的愛國愛黨分子。

金正恩指革命學校尚未達到令人滿意的水平，要求全面改進教學方法。他強調學生必須抵禦及拒絕外國影響，教師要以嚴格方式養育學生，從批評當中讓他們意識到錯誤，進行自我改正。金正恩稱，創造這些刻苦經歷，是讓學生準備好日後在軍隊及政府高層任職。

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馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用 【下一頁】

金正恩接受學生熱情歡呼，他更主動親吻一名男孩，但可能事出突然，男孩面部表情僵硬及呆若木雞。

在拍攝大合照時，這名男孩站在最前，依傍在金正恩右邊，估計他身份特殊。據悉，男童的父親是空軍飛行員，在2015年墜機事故中喪生；金正恩於2019年6月一次活動中亦特別關注這名男孩。

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責任編輯：郭麗明

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