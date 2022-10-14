【藥明康德2359】藥明系領升 大摩重申藥明康德為喜愛股份

恒指周五（14日）稍有回升，惟未能企穩17000點再回落至16594點，同日醫藥股則帶升，其中藥明系三股藥明生物（02269）、藥明康德（02359）及藥明巨諾（02126）收報升幅由8.5%至12.7%。摩根士丹利指藥明康德今年首九個月表現強勁，維持「增持」評級並重申為喜愛股份之一。

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就日前藥明康德發盈喜，大摩預計其今年首三季度收入及整非國際財務報告準則下淨利潤按年各升71.9%及77.9%，較該行原先預期各高出3.6%及17%。對於藥明康德給予全年收入增長68%至72%的指引，鑑於其今年首九個月業績強勁，該行認為實現可能性高，並重申藥明康德為該行的喜愛股份之一，維持「增持」評級及目標價177元。





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日前藥明康德發盈喜，預計9月止首三季度實現營業收入283.95億人民幣，按年增加71.9%；錄得歸屬股東淨利潤73.78億元，增長107.1%，每股收益2.52元。

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撰文：鄭昊彤