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【科技一周回顧】蘋果將永別Lightning頭　Meta推新VR頭盔裝置

科技 19:00 2022/10/14

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

1/ 【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C

歐盟新法規規定由2024年秋季開始，USB Type-C將成為歐盟地區銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器、鍵盤、電腦滑鼠、GPS設備、數碼相機、耳機、電子遊戲機和便攜式揚聲器的標準充電插口。是次歐盟新法規統一USB Type-C規格，預料對一向使用Lightning接頭的iPhone製造商蘋果影響最大。除了iPhone以外，蘋果還需要為其他使用Lightning接頭的蘋果AirPods耳機、Mac電腦配件，全數轉換為USB Type-C接頭。

>>>【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外

2/ 【Meta元宇宙】Meta推新VR頭盔裝置　夥微軟推元宇宙

Facebook公司改名為Meta，以示該企全力發展元宇宙技術已經一年。元宇宙在過去一年的知名度大幅提升，在剛舉行的Meta Connect大會，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）便重申，元宇宙技術急速起飛，開發者與品牌企業對虛擬實境（VR）的興趣提升。不過，有分析師就認為市場仍有待發展，懷疑Meta推進步伐太急。

>>>【元宇宙】微軟進軍「工業元宇宙」　藉VR/AR監控工業系統

>>>【元宇宙】元宇宙平台Decentraland估值逾100億　活躍用戶卻只有38個

>>>【軍事科技】微軟HoloLens MR眼鏡問題多多？　美軍使用後感不適

3/【外遊資訊】用非觸式e-道外遊　臉部識別無接觸過關

各地旅遊限制陸續放寬，再重返香港國際機場已有不少改變，包括更多科技應用，入境事務處推出的非觸式e-道手機App，透過二維碼及人臉識別就能過關。

>>>【日本旅行】日本旅行入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）

4/【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶

暗網充斥各種非法交易平台，黑客為吸引更多人參與，自然無所不用其極。據外媒《Bleeping Computer》報道，一個名為「BidenCash」的暗網平台免費洩露了1,221,551張信用卡資料，當中涉及持有人姓名、電郵地址、電話號碼和住址等個人資料。

>>>【網絡詐騙】騙徒趁印度啟用5G網絡　傳送網絡升級詐騙短訊

>>>【網絡安全】豐田汽車誤將存取金鑰上傳至GitHub　近30萬車主資料遭外洩

>>>【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務

責任編輯：曾曉汶

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