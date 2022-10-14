【港交所388】港交所收市跌半成、再創兩年半低　大摩降目標價、料未來兩個月股價跌

▲ 【港交所388】港交所尾市跌幅擴至近半成 大摩降目標價、料未來兩個月股價跌

港股午後衝高至17000點後乏力，港交所 （00388） 更調頭由升轉跌。港交所尾市低見245元，再創兩年半低位，全日收市跌4.6%，報246.6元，成交達31億元。大摩最新發表報告，料港交所第三季盈利將按年下跌35%，目標價由300元降至252元，評級為「與大市同步」。

大摩除了分析基本因素，也發出策略報告，料港交所未來60日內股價會下跌，預計發生機率爲70%至80%。

大摩報告指出，港股主板第三季日均成交不足1000億元，按年大跌4成、按季跌25%，預料季度收入將按年跌22%、按年跌2%。港交所8月宣布更改投資策略，大摩預期，港交所投資組合轉至內部資金，可改善淨投資表現，但主要業務受累市況下，預計季度盈利按年跌35%、按季跌2%。

大摩表示，市場不明朗、高利息環境持續時間可能較預期長，不利港交所市盈率估值，連同下調今後3年日均成交額、盈利預測4%至6%後，釐定最新目標價。

相關文章：

【中概股審計】中概股倘遭美國強制除牌 陳翊庭：港交所第二上市股份交易不受影響

【大行報告】瑞信降港交所今年日均成交預測、惟相信改革上市規則屬利好 目標價調低逾5%