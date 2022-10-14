  • 29°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】港交所收市跌半成、再創兩年半低　大摩降目標價、料未來兩個月股價跌

股市 16:15 2022/10/14

分享：

分享：

【港交所388】港交所尾市跌幅擴至近半成　大摩降目標價、料未來兩個月股價跌

港股午後衝高至17000點後乏力，港交所 （00388） 更調頭由升轉跌。港交所尾市低見245元，再創兩年半低位，全日收市跌4.6%，報246.6元，成交達31億元。大摩最新發表報告，料港交所第三季盈利將按年下跌35%，目標價由300元降至252元，評級為「與大市同步」。

大摩除了分析基本因素，也發出策略報告，料港交所未來60日內股價會下跌，預計發生機率爲70%至80%。

大摩報告指出，港股主板第三季日均成交不足1000億元，按年大跌4成、按季跌25%，預料季度收入將按年跌22%、按年跌2%。港交所8月宣布更改投資策略，大摩預期，港交所投資組合轉至內部資金，可改善淨投資表現，但主要業務受累市況下，預計季度盈利按年跌35%、按季跌2%。

大摩表示，市場不明朗、高利息環境持續時間可能較預期長，不利港交所市盈率估值，連同下調今後3年日均成交額、盈利預測4%至6%後，釐定最新目標價。

相關文章：

【中概股審計】中概股倘遭美國強制除牌　陳翊庭：港交所第二上市股份交易不受影響

【大行報告】瑞信降港交所今年日均成交預測、惟相信改革上市規則屬利好　目標價調低逾5%　

大行報告 港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

【大行看法】張憶東：北水持倉比例高的港股防禦力更強　哪些板塊受外資影響較少？

下一篇文章

【0+3】信佳國際參展香港電子產品展　主席：海外買家重臨香港、惟看淡聖誕訂單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【港股夜期+ADR】夜期勁彈273點　滙豐ADR高港7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期勁彈273點　滙豐ADR高港7%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨延續升勢　道指期貨升182點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨延續升勢　道指期貨升182點（不斷更新）
【施政報告2022】彭博：港府考慮有條件放寬非居民買樓15%稅率　本地地產股倒升
【施政報告2022】彭博：港府考慮有條件放寬非居民買樓15%稅率　本地地產股倒升
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【美國經濟數據】美國9月CPI升8.2%超預期　核心CPI升6.6%亦超預期
【美國經濟數據】美國9月CPI升8.2%超預期　核心CPI升6.6%亦超預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款