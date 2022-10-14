【職場熱話】上班一個月仲未簽約 老闆原來係慣犯 打工仔：仲要催佢出糧俾我

打工仔轉去新公司上班，理應是一早傾好了薪酬，再簽定合約後才正式辦工，不過，近日有網民在討論區發帖，指最近在一家細公司上班，可是至今已一個月，老闆仍未與他簽約，令他感到憂慮，網民亦斥「間公司不負責任」。

事主返新工一個月仍未簽約經歷：

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對於事主的遭遇，不少網民均替他抱不平，認為公司這個做法很有問題。

呢啲都係衰公司嚟

迫佢簽約 + 出糧...過咗7日可上勞工處

如果你鍾意份工又做得落嘅就繼續，出糧嘅問題追緊啲。

可問下人事部呀, 唔可能仲返工但冇糧出

唔簽約就番工都好冇保障

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責任編輯：李兆明