  • 27°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】上班一個月仲未簽約 老闆原來係慣犯 打工仔：仲要催佢出糧俾我

理財智慧 18:24 2022/10/14

分享：

分享：

打工仔轉去新公司上班，理應是一早傾好了薪酬，再簽定合約後才正式辦工，不過，近日有網民在討論區發帖，指最近在一家細公司上班，可是至今已一個月，老闆仍未與他簽約，令他感到憂慮，網民亦斥「間公司不負責任」。

事主返新工一個月仍未簽約經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

對於事主的遭遇，不少網民均替他抱不平，認為公司這個做法很有問題。

呢啲都係衰公司嚟

迫佢簽約 + 出糧...過咗7日可上勞工處

如果你鍾意份工又做得落嘅就繼續，出糧嘅問題追緊啲。

可問下人事部呀, 唔可能仲返工但冇糧出

唔簽約就番工都好冇保障

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 港股 經濟 勞工處

上一篇文章

【iMoney 15周年有禮】送香港迪士尼樂園酒店海景客房及樂園一日標準門票

下一篇文章

【假日好去處】昂坪360秋日「歲月文具巡禮」4米Fueki扭蛋機+巨大化文具打卡位 官網預訂優惠限定票價低至7折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬
【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬
【蘋果概念股】 「最強蘋果分析師」郭明錤最新預測 蘋果美國市場最快3年去中國化
【蘋果概念股】 「最強蘋果分析師」郭明錤最新預測 蘋果美國市場最快3年去中國化
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【旅遊保險】調查：旅遊保險新冠肺炎保障差異大 醫療保障賠償金額相差9倍 3間公司要求先接種疫苗
【旅遊保險】調查：旅遊保險新冠肺炎保障差異大 醫療保障賠償金額相差9倍 3間公司要求先接種疫苗
【港元定存】livi bank最新港元高息定存限量優惠　9個月期定存年利率3.6%
【港元定存】livi bank最新港元高息定存限量優惠　9個月期定存年利率3.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款