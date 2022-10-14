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【著數優惠】「OpenRice網上訂座感謝祭」開幕　推6大重磅慶祝活動

商業 16:30 2022/10/14

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OpenRice第3年舉行「OpenRice網上訂座感謝祭」，於10月3日至11月30日期間，推出6大重磅慶祝活動，送上總值100萬元獎賞及400萬里數。（OpenRice圖片）

OpenRice第3年舉行「OpenRice網上訂座感謝祭」，於10月3日至11月30日期間，推出6大重磅慶祝活動，送上總值100萬元獎賞及400萬里數。會員透過OpenRice網上訂座出席2次，即有機會尊享超級限定優惠及一連串會員獨家禮遇。

【北川半兵衞X PAUL & JOE】北川半兵衞首度聯乘PAUL & JOE　推出全新口味「伝說。菊花烏龍」

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活動1：訂座任務 　送4,000里數

會員於活動期間經OpenRice平台預約任何指定餐廳（含獎賞餐廳）輸入推廣碼【BOOKMORE】並如期出席，可參與3大訂座任務。凡累計「有效訂座」或購買預付套餐消費達指定數目，便有機會獲贈200元Rice Dollars、「亞洲萬里通」4,000里數以及Don Don Donki 200元現金券。

活動2：訂座比賽　送iPad Air

感謝祭設3大訂座比賽，會員可爭奪「訂座王者」、「訂座新星」或「訂餐超人」等獎項，贏取Rosewood香港瑰麗酒店海景客房住宿、iPad Air或24/7 FITNESS 健身會籍等多份名貴獎品。

活動3：訂座大抽獎 　送SONY 55吋電視

合共送出超過200份禮品，頭獎可獲得價值20,990元的SONY 55吋OLED4K Smart TV乙部。所有會員只需於「OpenRice網上訂座感謝祭」期間經OpenRice平台訂座「含獎賞餐廳」並完成「有效訂座」滿2次，即可自動參加抽獎。 
 
活動4：快閃訂餐優惠 　優惠碼減60元

會員可於活動期間的每個星期三當日上午10時起，透過OpenRice平台訂座同時訂餐滿500元，輸入限量優惠碼【THX60】即減60元，無使用次數限制。

活動5＆6：積分有禮及雙倍積分 

OpenRice會員可以低於1折的積分換取一系列自選禮品，如Staycation套票、電子產品、家庭電器、廚具及美容美妝等。會員每出席1位可獲得2元Rice Dollars，每個訂座最高可賺取16元Rice Dollars。

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責任編輯：李智美

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