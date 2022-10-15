【Google彩蛋】Google搜尋現《Splatoon 3》彩蛋遊戲　一按可肆意噴漆彈

▲ Google在搜尋網頁上加入《漆彈大作戰3（Splatoon 3）》新彩蛋。

Google搜尋藏有許多彩蛋。近日有網友就發現，Google因應任天堂於上月9日推出Nintendo Switch動作射擊遊戲《漆彈大作戰3（Splatoon 3）》，在搜尋網頁上加入新彩蛋。用家只要輸入關鍵字，就可以在網頁各處噴墨。

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有興趣的朋友現時只要在Google搜尋：「Splatoon」、「斯普拉遁」、「スプラトゥーン」等關鍵字，結果頁面的右方就會出現墨滴圖示，只要一按圖示，用家就可以在網頁各處噴紅、黃、藍、綠四色墨汁。若整個網頁都佈滿墨汁，只要點擊下方的水滴，即可一鍵清洗屏幕。

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根據Nintendo官方報道，《Splatoon 3》上市3日銷量便突破345萬套，超越了先前《動物森友會 Animal Crossing》的188萬套，成為日本Nintendo Switch遊戲首三日最高銷售紀錄。

責任編輯：曾曉汶

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