新加坡第3季GDP料錄4.4%增長 避過技術性經濟衰退

新加坡周五（14日）公布最新本地生產總值數據（GDP）預測，指第3季估計將會錄得4.4%增長，避免出現技術性經濟衰退，同時亦超越預期。不過，新加坡中央銀行將連續5季收緊貨幣政策。

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新加坡貿易與工業部（Ministry of Trade and Industry，簡稱MTI）周五公布，指當地經濟保持緩慢增長，第3季GDP預期錄得4.4%增幅，超越路透社一年前預料同期增長的3.4%。按照季度調整，新加坡GDP在第2季收縮0.2%後，在第3季出現1.5%增長。

MTI表示，第3季GDP數據主要根據7及8月推估，第3季初步GDP數字將在今年11月公布。由於外部需求減弱，新加坡今年8月時把2022年官方經濟增長預期，由3至5%下調至3至4%。

第3季GDP增長主要來自交通工程業﹑普通製造業及精密測量業的產出增加。製造業第3季按年擴張1.5%，比上季5.7%放緩。建造業按年錄得7.8%升幅，較前季增加3%。服務業﹑批發﹑零售﹑交通及倉存業則集體按年上升6.2%，MTI指所有相關行業均有增長。

華僑銀行首席分析師Selina Ling表示，新加坡經濟在活動﹑國際會議及旅遊業回歸下獲得有利發展，並幫助抵消製造業的不利因素。Ling估計，2023年經濟仍有高不確定因素，預計新加坡經濟增長落在1至3%，指將有更多危機來臨。

Ling指出，全球主要經濟體的表現將影響新加坡是否面臨更大經濟下行風險，並以美國聯邦儲備局為例，指聯儲局在經濟增長放緩下仍積極增加借貸成本。她指現象使人憂慮，擔心何時才是經濟增長放緩的盡頭。

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牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家Alex Holmes認為，新加坡GDP的1.5%季度增長難再重現，表明出口市場存在潛在收縮風險。他指通脹及利率將影響本地需求。

同時，新加坡央行亦合乎外間預期，連續5季收緊當地的貨幣政策。央行表示，將重新制定匯率政策的中心點。新加坡央行主要透過控制匯率而非利率管控貨幣政策，亦會控制新加坡元對主要貿易伙伴的一籃子匯率。

星展銀行集團（DBS Group Research）分析師指出，新加坡央行貨幣政策在通脹及全球增長預期疲弱下處於「甜蜜點」，相信金融管理局（MAS）在未來政策決定上會變得更依賴數據。

MAS則表示，由於入口通脹仍然強勁，加上勞動力市場繼續緊張推高薪資，預料核心通脹未來數季將持續上升。

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責任編輯：吳漢培