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【預防交通事故】初創研智慧雷達　車輛過高即預警

18:00 2022/10/16

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當雷達測到超出高度限制，路旁燈牌會發出警示。(彭振濠攝)

道路意外難料，去年香港就曾發生過吊臂車撞毁天橋事故。其實透過科技包括人工智能（AI），可以避免意外發生，有物聯網初創更成功與路政署承辦商合作推出方案。

AT-VIBE創辦人及技術總監陳兆泉（Wilson）是電腦工程師出身，對創業的堅持，令他今年捕捉到市場商機。談到初創經驗，他坦言10年前已開始創業路，不過並不平坦，首次創業嘗試做網站及電子商貿，亦與朋友嘗試過向市場提供資訊科技服務，結果失敗收場。至兩年前與太太洪麗錦（Diana）一起創立AT-VIBE，針對智慧城市項目，利用人工智能及物聯網技術闖出新路。

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信息兩秒內顯示 提醒駕駛人士

「利用智慧感測設備的公路項目，現時已在西九龍連翔道成功部署。」陳兆泉表示，早前成功接觸到建築業界行業人士，亦包括香港政府路政署的工程承辦商，促成合作。他坦言，項目中所用的技術並不複雜，正式部署亦只需要約兩個早上及一個通宵時間便可，但最大挑戰除了要符合政府嚴格要求外，亦要克服在路面環境上的種種問題。

AT-VIBE的方案是針對汽車過高撞橋等事故，透過感應設備，向駕駛人士提出預警。陳兆泉解釋，最初有考慮採用視像鏡頭去監測，但會受天氣等因素影響，而AT-VIBE方案採用智慧雷達（Radar）及雷射成像偵測與測距（Laser Imaging Detection And Ranging，LiDAR）達到更佳效果，再加上5G流動網絡連綫，便可做到兩秒內顯示信息提醒駕駛人士。陳又指，相關技術亦可用於其他建築項目，感應設備甚至能偵側雷暴及閃電情況，通知地盤負責人。

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據了解，現時設於連翔道的方案，實際運作時會透過一枝設有鏡頭、雷達及LiDAR的電綫桿監測現場路面情況，再透過人工智能分析，當發現有超出高度的車輛，在路旁的大型顯示牌會即時亮燈，並發出信息提醒駕駛人士停車。陳兆泉補充，系統偵測車輛高度誤差少於5厘米，若車輛超過高度便會發出警示，而因應車輛行駛間如車輪避震系統等不同變數，經過反覆研究後認為5厘米間距較為合適。

AT-VIBE行政總裁洪麗錦坦言，創業之初或許缺乏市場銷售經驗，而陳兆泉是IT人，銷售算是外行，但年來終於找到方向。她表示，AT-VIBE成立之初並非以現時的智慧雷達方案為先，而是推出供辦公室採用的會議室管理及預約系統，透過採用電子紙技術的屏幕ClickBook及資源預約管理系統，成功取得客戶，現時公司有一半收入由此而來，客戶方面亦包括銀行及香港政府資訊科技辦公室。

AT-VIBE創辦人陳兆泉（左）與妻子洪麗錦創業初期坦言生意不太理想，後來獲資助，以300元參展，卻得到1,000萬元生意。（彭振濠攝）

參加貿發局科展 生意額達千萬

由2020年10月創業，AT-VIBE最初業務並不理想，市場推廣不足加上疫情影響，洪麗錦表示最後在商會牽綫下，去年參加了香港貿易發展局的秋季5大科技展，當時申請資助，以300元租金參展。

她笑言，攤位布置從簡，但也引起不少本地客戶興趣，促成不少定單，現時公司生意額已達1,000萬元，資源預約管理系統及智慧雷達方案各佔一半，所以她今年亦再參加5大科技展，更將攤位規模擴大一倍。

記者：彭振濠

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