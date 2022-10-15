【平價5G手機】Nokia X30 5G今日開售　實測5千萬像素PureView鏡頭、極暗環境拍攝

▲ 本網記者日前亦針對是次新機Nokia X30 5G上升級的拍攝功能進行實測，看看是否能在低光環境下拍攝出清晰的影像！

本港手機市場近日再增添以平價抵買為賣點的5G手機新選擇。Nokia在IFA 2022發布的多款新手機產品中，被定位為「平價靚攝」的Nokia X30 5G，今（15日）在香港開售，定價3,698元。Nokia X30 5G雖然不會再有蔡司認證LOGO，但就採用了包括PureView 5,000萬像素主鏡頭及1,300萬像超廣角鏡頭。

本網記者日前亦針對是次新機Nokia X30 5G上升級的拍攝功能進行實測，包括夜間模式（Night Mode 2.0） 、極夜拍攝（Dark Vision）、三腳架模式，看看是否能在低光環境下拍攝出清晰的影像！

在開始實測前必須提及的是，Nokia X30 5G被定位「平價靚攝」，是因為該PureView 5,000萬像素主鏡頭中所採用的感光元件是出自三星（Samsung）的ISOCELL GN5，即是與三星旗艦機款Galaxy S22及Galaxy Z Fold 4採用同級的感光元件，意味著吸光能力將更比以往勝一籌。該鏡頭還加入了OIS光學影像防震技術，提升拍攝效能。

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記者首先使用夜間模式進行室外拍攝，實測Nokia X30 5G夜間模式拍攝效果，由於相機鏡頭吸光能力較高，可見畫面上的景象亮度甚至比肉眼看到的更高，色彩也非常豐富。開啟0.6倍進行廣角拍攝，都可拍出保持亮度、色彩、清晰度三者兼備的照片。

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Dark Vision拍攝雜訊少 極間環境也成功對焦

之後進行室內拍攝，實測開啟極夜拍攝（Dark Vision）模式的效果。打開夜間模式之後會發現，Dark Vision模式會在極低光情況下自動開啟，按下拍攝後需要維持數秒，因此用家需要注意保持裝置維定。結果發現，即使在極度昏暗環境下，可以連肉眼以及手機屏幕上難以看到的物件，也拍出亮度、色彩、清晰度三者兼備的照片，而且對焦成功率亦高。（見以下圖輯）另可按下左上角的相機三腳架圖示，開啟三腳架模式，裝置亦會因應不同程況延長曝光時間，實測時曝光時間甚至長達50秒以上。

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日間拍效效果方面，嘗試開啟0.6x超廣角模式、1x正常拍照大小模式、2x放大兩倍拍攝，畫面亦清晰。開啟0.6x超廣角拍攝時，加入Capture Fusion超廣角影像融合技術，廣角鏡亦會同時拍攝，並將影像結合，令超廣角鏡頭的中間部份，有更出色的拍攝效果。

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規格方面，Nokia X30 5G搭載高通Snapdragon 695 5G芯片，香港上市版本為8GB RAM+256GB ROM，電池容量為4200 mAh，以及支援33W快速充電，為IP67抗水防塵等級，屬中階機規格。Nokia亦提供長達3年的每月安全更新及Android系統升級。

針對環保潮流，Nokia X30 5G亦採用了100%環保鋁合金及65%環保塑料製成，包裝方面就使用了100%FSC認證及70%環保紙外盒。惟需注意的是，該手機僅配有一條USB Type-C至Type-C充電線，並不包含充電器。

記者：張寶燕

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