【桌遊商機】受惠YouTube桌遊影片熱潮　商戶：「魷魚遊戲」等產品大受歡迎

▲ 第二階段的電子消費券已發放兩周，有商戶反映，不少家庭客外出消費，利好桌遊及玩具業。（受訪者提供圖片）

第二階段的電子消費券已發放兩周，有商戶反映，不少家庭客外出消費，利好桌遊及玩具業，適合一家大小的遊戲最受歡迎，10月生意額可按月升3至4成。

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受惠YouTube桌遊影片熱潮

桌遊天地負責人黃先生稱，最近得益於YouTube掀起桌遊影片熱潮，令某些遊戲曝光，增加需求，「相關產品一度供不應求，銷情樂觀」。連假及消費券均直接帶動10月的生意額及人流，市民消費較豪爽，該企採取了「多買多折扣」及「買滿指定金額免運費」等優惠吸客。

黃表示，消費券派發後的定單量及生意額增幅明顯，門市人流及電話查詢量亦顯著上升。並反映，市民的消費意慾明顯比9月好，人均消費大約為700元，預計10月生意額可按月升3至4成。

「截碼戰」、「腦洞量表」、「魷魚遊戲」受歡迎

他又提到。今期主推的大熱產品為「截碼戰」、「腦洞量表」、「地毯商人」及改編自Netflix大受歡迎的同名劇集「魷魚遊戲」。簡單易上手的派對合作遊戲，以及適合一家大小的遊戲均較受歡迎。

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記者：李智美