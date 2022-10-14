【用餐體驗】新加坡餐廳設另類附加費　放任小孩吵鬧家長會被罰55元

相信不少人都遇過，家長放任小孩在公眾地方大吵大鬧，令到同場人士不堪其擾。新加坡有餐廳聲稱，就兒童在餐廳內亂跑、吵鬧的投訴日漸變多，於是實行「吵鬧兒童附加費」（screaming children surcharge），並表示自實施以來成效顯着，收到的投訴也有所減少。而事實上實行至今，餐廳未曾向客人收取此項附加費。

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綜合外媒段道，有食客在新加坡餐廳「Angie's Oyster Bar & Grill」的網站評分處留負評，提到訂座後，被告知若小孩不受控、尖叫，更因而打擾到其他用餐客人，父母就會被收取10元坡紙附加費用。該名食客更表示不會再光顧該餐廳。

「Angie's Oyster Bar & Grill」則提到，小孩灰餐廳亂跑不僅危險，亦不尊重其他同在餐廳用餐的食客，而推出這項措施之前，每周都會收到其他顧客的投訴。餐廳更表示，她們的「首要任務」一向都是為客人提供舒適的用餐環境，「雖有部分家長不滿，但我們無法取悅所有人。」，相信這種方法對每個人來說都是雙贏的」。



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