【北川半兵衞X PAUL & JOE】北川半兵衞首度聯乘PAUL & JOE　推出全新口味「伝說。菊花烏龍」

▲ 適逢秋季時節，茶品牌北川半兵衞商店首度聯乘法國時尚品牌PAUL & JOE推出「淡雅之秋」主題。（北川半兵衞圖片）

適逢秋季時節，茶品牌北川半兵衞商店首度聯乘法國時尚品牌PAUL & JOE推出「淡雅之秋」主題，帶來入秋的新口味「伝說。菊花烏龍」，以「復古摩登菊花」包裝登場；「伝說。白桃烏龍」則以PAUL & JOE經典貓咪元素推出「玩味貓咪圖案」，兩款設計富有復古摩登的感覺。

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全新口味「伝說。菊花烏龍」

北川半兵衞受到法國時尚品牌PAUL & JOE經典菊花圖案的啟發，以及隨著秋天開始變得乾燥易上火，推出入秋必備的全新口味「伝說。菊花烏龍」。包裝背景以粉藍色為色調，配合著PAUL & JOE的經典白色和藍色西洋菊花圖案，白色西洋菊襯托著金銀白三種顏色的花芯，而藍色西洋菊襯托著金色的花芯，兩者相輔相成。

「伝說。白桃烏龍」X「玩味貓咪圖案」

「伝說。白桃烏龍」則配以法國時尚品牌PAUL & JOE「玩味貓咪圖案」的全新包裝，淡雅的粉紅色背景襯托著日式風情的白桃繪圖，融入無數隻PAUL & JOE黑白灰貓咪的下半部分設計。味道方面，甘醇的烏龍茶綴以香甜的白桃果汁，烏龍茶香中和甜膩感，帶一點白桃果香。

另外，顧客凡購買任何伝說茶飲系列4支，憑單一收據正本於北川半兵衞商店網頁登記，即可換領一支15毫升的PAUL & JOE糖瓷絲潤隔離乳 SPF15 PA+ 01色 (價值港幣160元)，數量有限，換完即止。

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責任編輯：李智美