▲ 【0+3】信佳國際參展香港電子產品展 主席：海外買家重臨香港、惟看淡聖誕訂單

會展正舉行秋季電子產品展，本地電子產品生產商信佳國際 （00912） 亦有參展，公司首席科技總監吳民卓表示，「0+3」帶動人流比去年增約1倍，亦見來自日本、俄羅斯、埃及，以及東歐等地海外買家，但仍未恢復疫前水平。

最新訂單方面，集團主席吳自豪估計聖誕訂單按年轉差，至今未見「急單」出現。吳民卓亦指，客戶存貨足夠或不利訂單表現，最終情況仍待觀察。

經營成本方面，信佳國際首席財務總監周思碩表示，近日集裝箱運費、芯片價錢有所回落，形容芯片價錢已處於「可採購價格」，芯片交付期也從疫情後最長逾52周回落，料對毛利率有所改善。另外，集團以人民幣支出為主，近期人民幣貶值對集團有利。

資本開支方面，預算為4000萬元，與往年相若，將作投資設備用途，未來將繼續研發專業音響產品。

信佳國際因應中美貿易戰影響而在越南設廠，周思碩表示，目前內地廠房產出量佔約66%，產值則越南及內地兩廠相若，因應內地生產線較完善及穩定性高，內地生產成本則較越南低5%至10%，希望兩廠能夠互補。他續指，目前未有計劃設新廠房，另預計早前出售惠州佳宜富項目最快於11月完成，收益將用作營運用途。

香港不止缺高科技人才 中低技術人口緊張

香港人才緊張情況成關注，吳民卓表示，香港不只缺高科技人才，中端及低端技術人口亦缺乏，但香港具低稅率及大學優勢，認為重點在於政府如何留住人才，期待下周施政報告的方案。集團亦有與職訓局合作，僱用學生於集團作產品設計實習，今次亦有展出相關產品，如人工智能自拍以及頭髮健康分析及保養產品。

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記者：宋佩恩