北韓出動戰機及試射彈道導彈 南韓實施單邊制裁

隨南北韓兩國近日軍事行動加劇，朝鮮半島局勢再度升溫。南韓軍方指，北韓周四（13日）晚上出動10架戰機飛近兩韓邊境，以及向東海發射短程彈道導彈，意圖進行軍事挑釁。北韓軍方則表示，此舉是反制南韓前一日在兩韓地區的10小時火炮射擊。

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韓聯社引述南韓聯合參謀本部指，北韓周四晚上10時30分至周五（14日）凌晨12時20分，出動逾10架戰機在兩韓邊境禁飛區進行示威飛行，屬自兩韓2018年簽署《919軍事協議》以來，北韓首次此類行動。

北韓稍後時間在黃海及東海合共發射超過170發炮彈，並從平壤順安一帶向東海發射一枚短程彈道導彈，南韓出動多架戰機反制。

南韓聯合參謀本部發聲明，批評北韓多點同步挑釁違反《919軍事協議》，導致兩韓軍事緊張局勢升級，敦促北韓立刻停止行為。

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南韓總統尹錫悅周五（14日）形容北韓無差別武力挑釁，必然伴隨政治及輿論攻勢。南韓此時會確立明辨敵我的安全觀，秉持維護自由民主的憲法精神，爭取對北韓挑釁保持戒備態度。

為回應北韓發射戰術導彈，南韓政府相隔5年對北韓實施單邊制裁，宣布制裁北韓15名個人及16間實體機構。

北韓官媒朝中社引述軍方稱，南韓周三（12日）向兩韓邊地區進行10小時炮擊，北韓嚴重關注敵人的挑釁行動，並採取強硬軍事反制措施。

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責任編輯：郭麗明