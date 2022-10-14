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【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單

科技 14:01 2022/10/14

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烏克蘭的網絡營運費用，已用上SpaceX 8,000萬美元（約6.2億港元），預計到今年年底將超過1億美元（約7.8億港元）。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）早前應烏克蘭政府及官員要求，在當地啟動Starlink衛星系統，提供免費網絡。惟近日烏克蘭的網絡營運費用，已用上SpaceX 8,000萬美元（約6.2億港元），預計到今年年底將超過1億美元（約7.8億港元）。龐大的支出令SpaceX無法再負荷，因此SpaceX日前致函給五角大廈要求接手，否則恐會停止運作。

【俄烏大戰】美軍開發AI程式　協助烏克蘭預測補給需求

【俄烏局勢】俄羅斯斥9億拓半導體廠產能　尚有人才荒問題須解決

據《CNN》報道，SpaceX上月去信五角大廈，預告無法繼續負擔烏克蘭星鏈服務的開銷，並警告五角大廈，除非美國軍方每個月投入數千萬美元，否則該企業將會停止免費為烏克蘭提供服務。

信件中也提到，烏克蘭武裝部隊總司令札盧什尼（Valerii Zaluzhniy）曾提出要求，盼SpaceX能再支援近8000個星鏈衛星給烏克蘭。但SpaceX外聘顧問在信中則表示，SpaceX正面臨艱難的決定，並強調公司的財政能力或難以提供額外的設備或服務，來滿足札盧什尼的要求。

責任編輯：曾曉汶

【俄烏戰爭】諾基亞、愛立信料年底前　全面撤出俄羅斯市場

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