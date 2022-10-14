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【電子垃圾】全球電子垃圾增長迅速　53億部棄置手機未獲回收

科技 18:30 2022/10/14

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電子垃圾是全球增長最快和最複雜的廢物，而且更可能含有害物質，影響著人類和環境健康。（法新社）

全球電子垃圾問題日益嚴重，國際廢棄電氣和電子設備（WEEE）研究指出，到2030年，來自洗衣機、電腦以至手機的電子廢物，將每年增長7,400 萬噸，而且今年將有53億部手機被棄置而未獲回收。

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電子產品中含有貴重的金屬，例如電線中的銅或可充電電池中的鈷，這些都需從礦石中開採才可獲取。但WEEE研究表明，大部分都傾向將舊手機以普通垃圾的方式棄置，而未有進行正確回收，結果這些金屬都無法被重新使用。

回收電子物品   助低碳社會發展

WEEE Forum傳訊經理Magdalena Charytanowicz指出，很多被棄置的電子產品，例如洗衣機和烤面包機，都提供許多重要資源，可用於生產新的電子設備或其他設備，包括風力渦輪機、電動車電池或太陽能電池板，這些對低碳的綠色社會發展至關重要。

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聯合國的國際電信聯盟（UIT）也表示，電子垃圾是全球增長最快和最複雜的廢物，而且更可能含有害物質，影響著人類和環境健康。鑑於現時全球只有約17%的電子垃圾得到適當的回收，因此UIT將於明年起設定新目標，將這一比例提高到30%。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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