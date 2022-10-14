IMF促請多數亞洲央行 加強收緊貨幣政策

環球通貨膨脹狀況嚴峻，各國中央銀行積極尋求方法應對。國際貨幣基金組織（IMF）近日呼籲，亞洲各國央行應該進一步收緊貨幣政策，應對大宗商品價格上升﹑貨幣貶值及抑制通脹超出預期。

IMF料下調全球經濟增長預測 警告步向更不穩定世代 【下一頁】

IMF亞太部主任斯里尼亞桑（Krishna Srinivasan）周四（13日）表示，多數亞洲地區的央行應該更收緊貨幣政策，對付由美國持續加息引起的貨幣貶值及大宗商品價格上升，防止通脹維持高於央行目標。

斯里尼亞桑指出，日本與中國為例外，兩國經濟恢復勢頭較弱，仍有不少上升空間，通脹升幅亦不如其他地區凌厲。但其他亞洲貨幣因美國貨幣政策緊縮而明顯貶值，推高貨品入口成本。

日本重開自由行入境 旅客仍建議需戴口罩 【下一頁】

斯里尼亞桑表明，世界銀行與IMF希望，通脹會在今年底達到頂峰。他指大規模匯率貶值將創造更高及更長期的通脹率，如果全球利率同時被強迫上調，情況將更多惡劣。因此，斯里尼亞桑希望亞洲央行更快收緊貨幣政策。

同時，斯里尼亞桑指貨幣大幅貶值及利率提高，將對有更高債務的亞洲國家構成財政壓力。他稱亞洲現時是全球最大權務人，同時亦是全球最大儲蓄地區，部分國家已面臨高風險債務危機。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培