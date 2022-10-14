▲ 【電子支付】AlipayHK新接入韓國、新加坡 覆蓋12萬韓國商戶

螞蟻集團近年加推「Alipay＋」跨境數碼支付和營銷解決方案，旗下香港錢包AlipayHK最新公布，今日（14日）起經Alipay+接入韓國、新加坡兩個港人熱門出遊目的地，令最新系統網絡擴展至內地、澳門、日本、韓國和新加坡5地。

AlipayHK指出，用戶出外時毋須事前兌換貨幣，在內地門店見到掛上「支付寶」標籤，在澳門、日本、韓國和新加坡門店見到「Alipay+」或「AlipayHK」標籤，即可使用AlipayHK支付，並且以港幣結算。

AlipayHK表示，目前已覆蓋在內地所有城市門店、近9成澳門商戶、逾100萬日本實體門店、逾12萬個韓國門店和部分新加坡門店。

韓國自10月1日起允許免核酸檢疫入境，AlipayHK表示，進軍當地首階段已涵蓋的士、免稅商店、便利店和餐飲連鎖店等主要旅遊場所，涉及樂天、新世界、新羅等在內的韓國知名免稅店、樂天世界、GS25便利店等，以及Aritaum、Etude House、Innisfree、MCM等港人熟知的韓國化妝品、零售品牌。從即日至11月9日，前往指定合作商戶消費滿指定金額，可享總值超過港幣150元折扣優惠。

新加坡方面，AlipayHK首階段主要接入餐飲品牌，包括Jumbo Seafood、Old Chang Kee、Huggs Coffee、 Mr. Bean和TWG等，以及ComfortDelgro Taxi電召的士服務等。即日至10月31日，用戶可獲消費滿新加坡幣3.01元減3元、滿新加坡幣100元減8元的優惠。

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編輯：麥德銘