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【華為新品】華為中階手機nova 10系列今開售　最平$2,788可入手

科技 16:15 2022/10/14

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華為香港宣布，nova 10 ﹑nova 10 Pro於今（14日）起上市，而nova 10 SE則將於10月下旬上市。

華為（Huawei）全新中階手機nova 10系列終於正式攻港。華為香港宣布，nova 10 ﹑nova 10 Pro於今（14日）起上市，而nova 10 SE則將於10月下旬上市。而是次nova 10系列主攻年輕人市場，主打超強自拍前置相機鏡頭，售價2,788港元起。

【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行

【華為新機】華為Mate 50系列四款新機　搭載衞星通訊功能

率先登場的華為nova 10及nova 10 Pro，均配備Qualcomm Snapdragon 778G 4G 處理器，內置 8GB RAM 以及 256GB ROM。nova 10 Pro支援100W華為SuperCharge Turbo超級快充技術，10 分鐘即可充電至60%，20 分鐘即可充滿至100%；而nova 10則支援66W快速充電。

    點擊圖片放大

nova 10採用6.67吋屏幕，而nova 10 Pro則採用6.78吋屏幕，均支持10.7億色，最高支援 120Hz刷新率以及300Hz觸控採樣率。

至於大眾最關注的相機鏡頭，nova 10 Pro搭載5,000萬像素主鏡頭+800萬像素超廣角鏡+200萬像素景深，同時搭載6,000萬像素自拍鏡頭+800萬像人像自拍鏡頭，同時亦配備前置QPD全像素精準對焦技術，對焦速度提升30%，近距離自拍的照片解像度提升高達119%。而nova 10則搭載5,000萬像素主鏡頭+800萬像素超廣角鏡+200萬像素景深，和6,000萬像自拍鏡頭。 

nova 10 SE最低規格　10月下旬才發售

而最低規格的nova 10 SE，採用了6.67吋OLED屏幕，支援90Hz屏幕刷新率以及最高270Hz觸控採樣率，具有4,500mAh電池。後置鏡頭採用1億800萬像素超高清主鏡頭，具備F1.9大光圈，同時配備800萬像素超廣角鏡頭以及200萬像素微距鏡頭，而前置鏡頭則為1,600萬像素。

    點擊圖片放大

售價方面， nova 10 以及 nova 10 Pro今（14日）起開賣，有10號色以及曜金黑色，售價分別為$3,588及$4,588。nova 10 SE則於10月下旬開賣，售價為$2,788。

【榮耀手機】Honor旗艦Magic 4 Pro登陸香港　售價7299元

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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