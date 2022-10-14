【華為新品】華為中階手機nova 10系列今開售　最平$2,788可入手

▲ 華為香港宣布，nova 10 ﹑nova 10 Pro於今（14日）起上市，而nova 10 SE則將於10月下旬上市。

華為（Huawei）全新中階手機nova 10系列終於正式攻港。華為香港宣布，nova 10 ﹑nova 10 Pro於今（14日）起上市，而nova 10 SE則將於10月下旬上市。而是次nova 10系列主攻年輕人市場，主打超強自拍前置相機鏡頭，售價2,788港元起。

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率先登場的華為nova 10及nova 10 Pro，均配備Qualcomm Snapdragon 778G 4G 處理器，內置 8GB RAM 以及 256GB ROM。nova 10 Pro支援100W華為SuperCharge Turbo超級快充技術，10 分鐘即可充電至60%，20 分鐘即可充滿至100%；而nova 10則支援66W快速充電。

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nova 10採用6.67吋屏幕，而nova 10 Pro則採用6.78吋屏幕，均支持10.7億色，最高支援 120Hz刷新率以及300Hz觸控採樣率。

至於大眾最關注的相機鏡頭，nova 10 Pro搭載5,000萬像素主鏡頭+800萬像素超廣角鏡+200萬像素景深，同時搭載6,000萬像素自拍鏡頭+800萬像人像自拍鏡頭，同時亦配備前置QPD全像素精準對焦技術，對焦速度提升30%，近距離自拍的照片解像度提升高達119%。而nova 10則搭載5,000萬像素主鏡頭+800萬像素超廣角鏡+200萬像素景深，和6,000萬像自拍鏡頭。

nova 10 SE最低規格 10月下旬才發售

而最低規格的nova 10 SE，採用了6.67吋OLED屏幕，支援90Hz屏幕刷新率以及最高270Hz觸控採樣率，具有4,500mAh電池。後置鏡頭採用1億800萬像素超高清主鏡頭，具備F1.9大光圈，同時配備800萬像素超廣角鏡頭以及200萬像素微距鏡頭，而前置鏡頭則為1,600萬像素。

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售價方面， nova 10 以及 nova 10 Pro今（14日）起開賣，有10號色以及曜金黑色，售價分別為$3,588及$4,588。nova 10 SE則於10月下旬開賣，售價為$2,788。

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責任編輯：曾曉汶

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