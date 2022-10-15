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【港媽搞創科】運動科技平台添遊戲元素　訓練AI教練提供反饋

10:00 2022/10/15

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Archon Wellness創辦人及行政總裁梁蕙馨表示，早年已着手研發多款智能穿戴設備，包括智能心率手環，助分析運動數據。

數碼科技應用涉獵不同生活環節，即使是運動領域也開始陸續導入新科技，例如在近年不少國際大型運動賽事，包括奧運會、足球聯賽等當中，亦可見引入科技協助提升運動員的體能與表現等應用。背後採用的技術如物聯網（IoT）、人工智能（AI）監測、雲端數據分析等成效，亦逐漸為人所知。

港媽早年更受到就讀小學的兒子啟發，萌生將運動科技拓展至普羅大眾運動鍛練及消閒等層面的想法，開始鑽研運動科技應用，包括以智能運動平台配合智能穿戴設備應用，利用數據分析等技術，令個人運動可以變成有趣味的社交活動，同時推動學生平衡學習與運動。

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從兒子日常生活觀察　啟發投身科研念頭

科企Archon Wellness創辦人及行政總裁梁蕙馨表示，早年從兒子日常生活觀察到，時下年輕世代所面對的教育及成長環境，與她兒時明顯不同，較容易忽略運動與身心健康狀況。於是，她由2015年開始研發智能穿戴設備以及智能監測平台，打造嶄新運動體驗。她指：

當中配合IoT、雲端技術及AI，並且在App內容加入遊戲及互動元素等，期望將個人運動變得更有趣，鼓勵學生多做運動。

她透露，當時夥拍同在跨國科企產品開發部門累積超過20年研發經驗、以及擁有科技背景的成員一同着手研究：

於2018年正式投身初創行列，至今已投入逾800萬元資金研發。

由初期僅靠過去累積人脈找內地可信廠商合作，尋找與學界、政府等合作機會，至2019年加入數碼港培育初創，獲資金援助，進一步建構及改良其AI平台，以及利用該創科網絡開拓知名度。

讓員工了解理念　挽留人才

初創往往在研發期間，面對資金、人才有限等挑戰。她稱，早年即使獲批了創新科技署下的研究人才庫資助其AI研究，惟仍需面對人才流失的危機，隨時影響項目發展進度。

她坦言：

硬件方面的改善其實對於我們而言的問題不大，但後來陸續想發展AI項目，在增聘相關人才後申請資助，等候了頗長時間。

歷時約10個月的等候時間內都需要自掏腰包，向兩位員工共支付了約50萬元薪金。另需要在市場渴求科技人才之際，想方法保留人才協助發展。例如讓員工了解該企發展理念，發掘留下發展可獲得的意義、自由等價值目標，引起共鳴及歸屬感。

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受疫情衝擊　部署遙距模式

在疫情期間，該企更受到衝擊，影響落地應用的部署。她回顧：

原定在2018至2020年為政府項目供應商，在45間小學推行智能健體計劃，到後期疫情襲港，所有實體活動均受影響取消。

於是，團隊需馬上作新部署，轉以遙距方法進行，讓學生佩戴智能穿戴設備在家運動，並讓家人及教師透過應用程式，實時監測數據。

該企在去年起，加快部署應用5G的影像運動偵測AI系統，配合市民疫下居家運動需求，並期望將應用層面拓至中學。她透露，當時夥拍香港童軍總會黄大仙區50名中、小學生，收集超過6萬個骨架數據，利用骨架圖和影片訓練Al，令其在綫AI教練系統可向用戶提供反饋。另在其他運動平台加入更多遊戲元素如問答遊戲，進行室內體能競賽功能等。

記者：張寶燕

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