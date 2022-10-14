  • 30°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊優惠】SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」　優惠期內抵埗當天免費

商業 13:04 2022/10/14

分享：

分享：

SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」，客戶凡於限時優惠期內選購，即可獲贈「到埗安心包」，抵埗當天漫遊數據免費。（SmarTone圖片）

全球各地陸續恢復接待境外旅客，刺激市民外遊熱潮，SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」，客戶凡於限時優惠期內選購，即可獲贈「到埗安心包」，抵埗當天漫遊數據免費，讓旅客在抵埗即用，以手機上網完成各項入境所需的手續。

【日本遊】旅客「報復式」訪日　為何當地旅遊業仍難復甦？

SmarTone新推出的「漫遊數據多日通」，提供7日及14日的選擇，客戶可以平均每天收費低至23元，享無限數據（首 1GB 用量為全速數據）。另由即日起至2023年1月3日，客戶凡選購「漫遊數據多日通」，即可獲贈「到埗安心包」，在抵埗當天可免費使用漫遊數據，換言之，選購7日多日通的客戶可享8日的服務，如此類推。未用的多日通更可留在下一次旅程使用，有效期為一年，客戶可在SmarToneCARE應用程式內查閱多日通的有效日期。

SmarTone漫遊數據服務覆蓋全球逾60個國家及地區，與當地的著名的網絡商夥伴合作。SmarTone 5G 客戶更可在指定40個國家及地區享用5G漫遊數據服務。客戶只要開通了漫遊服務，抵埗後開機可立即連線上網，還可享以下便利：

▪ 無需設定、無需換卡免麻煩
▪ 到埗即可下載所需健康驗證App免延誤入境
▪ 重要電話短訊繼續收 免失聯
▪ 固定收費 免震撼賬單
▪ 用剩日數下次用免浪費

【保護員工】任天堂加強保障員工　免受惡意消費者騷擾

【防疫措施放寬】酒吧可恢復現場表演　業界料生意額最多升3成

責任編輯：李智美

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【0+3】港人外遊意慾升　戶外及滑雪用品乘勢吸客
2022/10/12
【0+3】港人外遊意慾升　戶外及滑雪用品乘勢吸客
【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班
2022/10/13
【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班
【泰國遊】索尼影業首座主題樂園泰國開幕　每年遊客量料達一百萬（多圖有片）
2022/10/13
【泰國遊】索尼影業首座主題樂園泰國開幕　每年遊客量料達一百萬（多圖有片）
【日本遊】旅客「報復式」訪日　為何當地旅遊業仍難復甦？
今日
【日本遊】旅客「報復式」訪日　為何當地旅遊業仍難復甦？

你可能感興趣

【0+3】港人外遊意慾升　戶外及滑雪用品乘勢吸客
16:21 2022/10/12
【0+3】港人外遊意慾升　戶外及滑雪用品乘勢吸客
【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班
13:17 2022/10/13
【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班
【泰國遊】索尼影業首座主題樂園泰國開幕　每年遊客量料達一百萬（多圖有片）
17:10 2022/10/13
【泰國遊】索尼影業首座主題樂園泰國開幕　每年遊客量料達一百萬（多圖有片）
旅遊行程 旅遊資訊 網上購物 著數優惠 手機Apps 5G SmarTone

下一篇文章

【日本遊】旅客「報復式」訪日　為何當地旅遊業仍難復甦？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【0+3】秋季5大科技展　入境放寬助海外買家重臨
【0+3】秋季5大科技展　入境放寬助海外買家重臨
【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班
【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班
【Elon Musk】Elon Musk推出個人香水「燒焦的毛髮」　網民：我揸Tesla就有
【Elon Musk】Elon Musk推出個人香水「燒焦的毛髮」　網民：我揸Tesla就有
【俄烏戰爭】俄國禁樺木出口　120萬噸紙漿生產受阻　恐現廁紙加價潮？
【俄烏戰爭】俄國禁樺木出口　120萬噸紙漿生產受阻　恐現廁紙加價潮？
【商機】本地瑜伽服品牌　疫後重整宣傳策略
【商機】本地瑜伽服品牌　疫後重整宣傳策略
【泰國遊】索尼影業首座主題樂園泰國開幕　每年遊客量料達一百萬（多圖有片）
【泰國遊】索尼影業首座主題樂園泰國開幕　每年遊客量料達一百萬（多圖有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款