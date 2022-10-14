【旅遊優惠】SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」　優惠期內抵埗當天免費

▲ SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」，客戶凡於限時優惠期內選購，即可獲贈「到埗安心包」，抵埗當天漫遊數據免費。（SmarTone圖片）

全球各地陸續恢復接待境外旅客，刺激市民外遊熱潮，SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」，客戶凡於限時優惠期內選購，即可獲贈「到埗安心包」，抵埗當天漫遊數據免費，讓旅客在抵埗即用，以手機上網完成各項入境所需的手續。

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SmarTone新推出的「漫遊數據多日通」，提供7日及14日的選擇，客戶可以平均每天收費低至23元，享無限數據（首 1GB 用量為全速數據）。另由即日起至2023年1月3日，客戶凡選購「漫遊數據多日通」，即可獲贈「到埗安心包」，在抵埗當天可免費使用漫遊數據，換言之，選購7日多日通的客戶可享8日的服務，如此類推。未用的多日通更可留在下一次旅程使用，有效期為一年，客戶可在SmarToneCARE應用程式內查閱多日通的有效日期。

SmarTone漫遊數據服務覆蓋全球逾60個國家及地區，與當地的著名的網絡商夥伴合作。SmarTone 5G 客戶更可在指定40個國家及地區享用5G漫遊數據服務。客戶只要開通了漫遊服務，抵埗後開機可立即連線上網，還可享以下便利：

▪ 無需設定、無需換卡免麻煩

▪ 到埗即可下載所需健康驗證App免延誤入境

▪ 重要電話短訊繼續收 免失聯

▪ 固定收費 免震撼賬單

▪ 用剩日數下次用免浪費

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責任編輯：李智美