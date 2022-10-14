【烏克蘭戰爭】馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用

全球首富馬斯克企業SpaceX自俄烏戰爭爆發不久，為烏國提供衛星網絡服務Starlink，即使地面網絡遭到破壞，仍能透過Starlink保持聯繫。美國CNN取得文件顯示，SpaceX上月致函美國國防部，拒絕免費向烏克蘭提供Starlink服務，除非美軍每月提供資金。

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馬斯克（Elon Musk）上周在Twitter反駁英媒報道，聲稱自己是無償向烏克蘭提供Starlink服務，至今已花費SpaceX超過8,000萬美元（6.24億港元），今年底將耗資達1億美元（7.8億港元）。

據悉，SpaceX至今向烏克蘭送贈約2萬個Starlink衛星。美國有綫新聞網絡（CNN）取得SpaceX致函美國國防部的信件，透露烏軍總指揮官Valerii Zaluzhniy於7月曾要求馬斯克提供多近8,000個Starlink衛星。但信件表明，SpaceX無法再免費提供Starlink服務。

SpaceX政府銷售部負責人9月向美國防部表示，如果按要求提供Starlink衛星，SpaceX今年剩餘時間將耗資超過1.2億美元（9.36億港元）、未來一年料耗資近4億美元（31.2億港元）為烏克蘭提供Starlink。

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信件指，SpaceX已無法進一步向無償烏克蘭捐贈衛星，或無限期地為當地現有Starlink服務提供資金，並要求美國防部承擔這筆費用，否則將會停止烏克蘭的Starlink服務。

SpaceX外部顧問亦致函國防部，表示SpaceX缺乏資金，無法按照烏軍總指揮官要求提供額外Starlink。

近日有外媒報道指，烏軍近日攻佔烏克蘭東南部期間，多次發現Starlink出現中斷情況。

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責任編輯：郭麗明