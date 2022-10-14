【零售股】佐丹奴午後抽升15%　第三季銷售額增34%、惟港澳地區仍跌25%

▲ 【零售股】佐丹奴午後抽升 第三季銷售額增34%、惟港澳地區仍跌25%

佐丹奴 （00709） 第三季銷售額按年升34.3%至8.78億元，可是，香港及澳門銷售額6,400萬元，按年下跌25.6%；中國銷售額1.43億元，按年下跌11.2%。

佐丹奴午後抽升15%，報1.48元，至下午1時50分，成交額為392萬元。

公司指，第三季以東南亞及澳洲增長動力最強兼貢獻最多，按年增1.3倍至3.45億元，佔銷售額約39.3%。公司指，隨著旅遊限制和行動管制措施解除後恢復大量遊客，促使東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會之銷售迅速增長，惟大中華地區尚未恢復正常。

另外，期內公司致力發展海外特許經營業務，令第三季度收入激增73%至6,900萬元。年初至今收入為2.4億元，按年增長了52%。

今年首九個月，公司銷售額為27.55億元，按年上升18%。公司擁有淨現金8.05億港元，按年輕微

減少7%。餘額下降是用於增加存貨以支持銷售復甦。

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編輯：姚卓然