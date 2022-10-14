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【環保爭議】蘋果iPhone不附充電器屬違法　巴西法院重罰近1.5億元

科技 17:14 2022/10/14

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巴西司法和公共安全部於9月下令蘋果必須暫停在該國銷售iPhone。但禁令未有嚇怕蘋果，因此巴西司法部近日決定再度對蘋果重罰1億里爾（約1.5億港元）的罰款。

蘋果（Apple）自推出iPhone 12系列開始，便以環保為由取消在iPhone包裝盒內附送充電器，引來大批消費者不滿。巴西司法和公共安全部於9月就宣判，由於蘋果在該國銷售不附充電器的iPhone，損害了巴西消費者的利益，因此下令蘋果必須暫停在該國銷售iPhone。而禁令也未有嚇怕蘋果，因此巴西司法部近日決定再度對蘋果重罰1億里爾（約1.5億港元）的罰款。

【智能手機】報告：87%美國青少年擁有iPhone　 比例10年翻一倍多

【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C

據9To5Mac報道，隸屬司法部的消費者保護機關SENACON表示，販售未附充電器的iPhone，等同出售「不完整的產品」，是蓄意歧視消費者以及濫用「環保」的行為，沒有證據顯示此舉有助於保護環境。雖然蘋果反駁稱，該公司是為要減少碳排和電子設備浪費才不附充電器，但巴西聖保羅州立法院法官就認為，蘋果是為了販售周邊牟利才不附充電器。

因此法院要求蘋果在該國暫停iPhone的銷售。不過蘋果在9月最新推出的iPhone 14系列，現時仍在巴西銷售，且蘋果提供巴西消費者的iPhone 14包裝盒內，也仍在未附上充電器。因此法庭決定對蘋果開罰一億雷亞爾。而目前蘋果主張將上訴。

【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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