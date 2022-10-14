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英恐怖護士疑似自白曝光 自稱「我係魔鬼」

環球社會熱點 12:35 2022/10/14

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英國一名女護士早前被指控，涉嫌在醫院工作期間殺害7名嬰兒。案件審訊中途出現一張女護士的疑似自白，承認自己「故意殺害」嬰兒是因為覺得「自己不夠好」，更坦承她是「魔鬼」。辯護律師堅稱，疑似自白證明其當事人非有罪。

英恐怖女護士涉謀殺17名嬰兒 一原因引醫院懷疑終落網 【下一頁】

現年32歲的萊比（Lucy Letby）被控於於2015年6月至2016年6月，在切斯特伯爵夫人醫院工作期間涉嫌殺害17名嬰兒。萊比否認透過落毒等方法，涉嫌殺害多名嬰兒，亦不承認22項控罪。

案件日前在曼徹斯特法院繼續審理，期間控方提交一張在萊比家中搜出，疑似是她對殺嬰行動自白的便條。萊比在便條中寫下疑似的犯案動機，指自己是「故意」殺害嬰兒，稱她不可能結婚或有下一代，亦不值得繼續活著。當中她更寫上「我係魔鬼，我做的」（I AM EVIL I DID THIS）。

    點擊圖片放大
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倫敦亞裔女被英友人斬首分屍 出於一原因狠下毒手 【下一頁】

控方檢察官指出，在萊比家中搜出不少她聲稱無辜的字條。當中，她質疑何人指控自己殺害嬰兒，是否有白紙黑字證據，亦為不能回到嬰兒病房工作感到困惑。

萊比的辯論律師邁爾斯（Ben Myers）表示，便條內容證明她極度苦痛，而非承認有罪。邁爾斯指內容只是一名用盡心力照顧嬰兒的年輕女護士，在得知被指控殺害嬰兒後的感受。邁爾斯稱部分嬰兒在醫院接受非最高級的照料，問題出自院方，遭遇與萊比無關。邁爾斯指出，不少嬰兒在離開切斯特伯爵夫人醫院後便迅速康復。

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責任編輯：吳漢培

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