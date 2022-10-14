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【香港樓市】瑞銀發布2022年全球地產泡沫指數　香港排名跌兩位、續排亞洲第一

宏觀解讀 12:23 2022/10/14

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【香港樓市】瑞銀發布2022年全球地產泡沫指數　香港排名跌兩位、續排亞洲第一

瑞銀財富管理公布2022年度《全球地產泡沫指數報告》，香港樓市依然被視為處於「泡沫風險」水平，但評分較去年回落，令香港從25個上榜城市中的排名，由第三回落至第五位，續為亞洲區內第一。多倫多、法蘭克福、蘇黎世、慕尼黑則被瑞銀評為樓市泡沫風險最高的城市。

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瑞銀自2015年起每年發布同類報告，香港在2018年年度報告曾被列為全球樓市泡沫風險最高的地區。該報告現追蹤分析25個城市，在亞洲區只包括香港、東京和新加坡3個城市。

瑞銀今年度報告指出，25個上榜城市的名義樓價，在2021年中至2022年中平均上升10%，升幅為2007年以來最多。不過，香港期內名義樓價跌幅4%，為上榜城市中表現最差。若計及期內通脹水平，香港實質樓價跌幅不及巴黎、斯德哥爾摩等城市。

香港650呎單位相當於專業人士24年年薪　續冠全球

若以負擔能力計算，香港一個650平方呎單位的平均樓價約相當於一名專業人士（skilled service sector）平均年薪的24倍，依然遠高排第二位、巴黎的15倍。

瑞銀在報告指出，香港樓市持續上漲15年，累計升幅冠絕其他上榜城市，但從2019年起，負擔能力難以追上、經濟下滑和疫情控制措施，都令物業市場需求轉弱。

不過，該行認為香港樓市仍有泡沫風險，因家庭負債水平仍在上升、租金跌幅超越樓價跌幅，而按揭利息上升、經濟前景不明朗都成為香港樓市未來隱憂。中期而言，內地經濟復甦可為香港樓市帶來支持。

高盛調低本港樓價預測、料今明兩年累跌30%，可見【下一頁】

新加坡排21位　租務需求抵樓價升11%影響

區內其他城市方面，新加坡在報告排名21，被評為樓市處過高水平。瑞銀指，當地近一年樓價升11%，但租務需求高企，未令當地樓市失衡惡化。東京在報告排名則升1位至第9，瑞銀表示，東京樓市風險從「過高」升至「泡沫」水平，認為當地樓價與全國負擔能力持續脫鈎，但近一年樓價升幅已放慢至5%。

瑞銀解釋，報告所指的「泡沫」為資產持續和重大地錯誤定價，並承認除非泡沫爆破，否則難以認定為泡沫，但報告嘗試從歷史數據揭示樓市過熱的特徵，包括租金與收入水平脫鉤、實體經濟失衡、過度借貸和過度建設等。

彭博：港府考慮有條件放寬非居民買樓15%稅率，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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