【懶人恩物】日企研「自動洗澡機」　只需坐著就能清洗身體

▲ SCIENCE主席青山恭明表示，「自動洗澡機」的研發目的並非只會洗澡，他更希望能為用家提供一個治療空間。（SCIENCE）

洗澡是大部分人每天都會做的事，但放工回家後一身疲累，有否想過只需坐著就可完成洗澡的過程？日本企業「サイエンス」（SCIENCE） 宣布研發了一款「自動洗澡機」（人間洗濯機），用家只要坐進機內、伸出頭部，就會自動完成清洗身體的工作，預計於2025年正式亮相。

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具備超聲波清洗功能

根據SCIENCE介紹，「自動洗澡機」具備基本的超聲波清洗功能，而且安裝了多個感應器能夠檢測用家背部的脈搏，分析其交感神經和副交感神經的狀態，從而計算出用家的壓力指數。

然後，AI系統就會根據壓力指數調配出合適的香氣、温度、音樂和畫面，讓用家只需坐著就能洗澡，同時亦幫助放鬆心情、消除疲勞。

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SCIENCE主席青山恭明表示，「自動洗澡機」的研發目的並非只為洗澡，他更希望能為用家提供一個治療空間，在享受音樂和香氣的同時，也能夠放鬆自己的心靈，在洗澡的過程中恢復精神健康。

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責任編輯：陳卓賢