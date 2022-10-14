【電動車】Sony、本田北美生產電動車　料2025年開放預售

▲ Sony和Honda成立的合資電動車公司Sony Honda Mobility宣布，將在本田的北美工廠生產電動車，同時預計2025年上半年開放預售。

電動車普及化，各汽車製造商均加速研發技術，搶攻電動車市場。日本索尼集團（Sony）和本田（Honda）成立的合資電動車公司Sony Honda Mobility宣布，將在本田的北美工廠生產電動車，同時預計2025年上半年開放預售，年內啟動銷售，並於2026年春天在北美市場率先交車。

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日經新聞報道，Sony Honda Mobility會長水野泰秀昨（13日）公布，預計2026年春季將在北美市場交付首批汽車，日本市場則規劃在2026年下半年開始交車。而是次公司擬以網上銷售，而非採用經銷商店舖銷售。

這款2025年開始銷售的電動車，將採用Sony的影像和音響技術，冀以較高的娛樂性能勝競爭對手。惟目前該企仍未提及電動汽車的品牌名和售價。Sony Honda Mobility社長兼營運長川西泉表示，雖然才剛起步，但力爭目標成為可在全球競爭的團隊，迎戰Tesla、Ford等對手。

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責任編輯：曾曉汶

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