【手機安全】Galaxy手機電池膨脹　三星：已著手調查

▲ 知名科技YouTuber Arun Maini（ Mrwhosetheboss）早前拍片指出，自己收藏的眾多智能手機，竟發現多部三星手機出現電池膨脹情況。

三星（Samsung）Galaxy手機近日出現嚴重安全問題。知名科技YouTuber Arun Maini（ Mrwhosetheboss）早前拍片指出，自己收藏的眾多智能手機，竟發現多部三星手機出現電池膨脹情況。三星發言人其後作出回應，表示已知情並著手展開調查。

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科技Youtuber Arun Maini日前表示，發現在2017年購買的Samsung Galaxy Note 8手機機殼已「爆開」，電池嚴重膨脹，其後也發現2019年的Galaxy S10及2015年的Galaxy S6均出現相同問題。他表示，三星手機的電池上已寫可用5年，於是他將一部到手18個月的Galaxy S20 FE打開查看，發現這部手機都已經出現電池膨脹問題，未達5年的標準。據悉，Maini受影響的手機有8部，全都是三星手機。

iFixit高級技術專家Arthur Shi接受外媒採訪時就提到，當電池中的電解質材料開始分解，就會變成氣體並膨脹。若鋰離子電池放電到幾乎完全沒有電量，就會損壞電池。

根據The Verge報道，三星發言人Chris Langlois就回應指，該企已得悉事件，並正在研究進一步的技術評估，同時鼓勵對他們的三星設備有疑問的客戶，儘快聯繫他們當地的三星客戶服務代表。

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責任編輯：曾曉汶

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