關浩霆證實被炒 侯俊偉接任英國財相（第三版）

英國財相關浩霆證實，已被首相卓慧思免除職務，在位短短38日，成為英國歷來任期第二短的首相。英國政府早前推出迷你預算案，結果引發市場動盪，導致卓慧思及關浩霆連忙修改部分內容平息。

（第三版更新侯俊偉獲委任）

卓慧思（Liz Truss）其後公布，前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）獲委任為新財相。被視為黨內親華派的侯俊偉，亦於卡梅倫（David Cameron）執政年代擔任衛生大臣及文化大臣。

侯俊偉於早前保守黨黨魁選舉時，為前財相辛偉誠（Rishi Sunak）的重要支持者，故卓慧思這次任命，評論認為是她向保守黨內的反對派拋出和解的橄欖枝。

關浩霆（Kwasi Kwarteng）於Twitter公布他寫給卓慧思的信件，稱自己深感榮幸，能夠成為卓慧思這位忠實盟友的首位財相。他於信件結尾明言，「你（卓慧思）的成功，就是國家的成功，而我在此祝願你一切安好。」

關浩霆表示，卓慧思政府就任之前，大家已經明白當前局勢「異常困難」，但他相信卓慧思對增長及改變的樂觀願景是正確的。他指出，英國於低增長及高稅率太長時間，必須作出改變，英國才能成功。

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原本在美國參加國際貨幣基金組織（IMF）會議的關浩霆提早結束行程，於周四（13日）返回英國。他當時仍否認自己有下台危機，堅稱自己的財相之位十分穩固，百分百肯定下月依然是財相。

當時被問及是否會在企業稅上妥協，關浩霆只稱「再睇睇」（Let's see）。首相府內部人士認為，關浩霆未必會在迷你預算案中的關鍵要點立即「轉軚」。

關浩霆是英國史上任期第二短的財相，任期最短是1970年上任的保守黨財相Iain Macleod，在位30日便因心臟病離世。

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不少保守黨國會議員相信，如關浩霆不在月底公布長期財政方案前對迷你預算案作出更多讓步，將造成極大政治損傷。

《衛報》較早時間引述政府消息人士指出，政府正在商討是否廢除迷你預算案中的取消增加企業稅。有指目前19%的企業稅，可能調升1至2個百分點，而非原定的6個百分點至25%。

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責任編輯：吳漢培、嚴智勇