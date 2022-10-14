英財相提前返國 迷你預算案料再轉軚

英國政府早前推出迷你預算案，結果引發市場動盪，導致首相卓慧思及財相關浩霆連忙修改部分內容平息。但據悉英政府再次作出妥協，可能恢復增加商業稅。正在美國訪問的關浩霆亦提前返英，估計將會作出公布。

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英國《衛報》引述政府消息人士指出，政府正在商討是否廢除迷你預算案中的取消增加商業稅。有指，商業稅可能最終上升1至2個百分點，而非原定的6%。據悉，不少內閣官員及幕僚向卓慧思（Liz Truss）表明，希望修改迷你預算案，但消息人士指卓慧思未有決定。

在美國參加國際貨幣組織會議的關浩霆（Kwasi Kwarteng）提早結束行程，於周四（13日）返回英國。他否認自己有下台危機，堅稱自己的財相之位十分穩固，百分百肯定下月依然是財相。

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被問及是否會在商業稅上妥協，關浩霆只稱「再睇睇」（Let's see）。首相府內部人士認為，關浩霆未必會在迷你預算案中的關鍵要點立即「轉軚」。

但不少保守黨國會議員相信，如何關浩霆不在月底公布長期財政方案前對迷你預算案作出更多讓步，將造成不少政治損傷。

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責任編輯：吳漢培