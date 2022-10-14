【荷蘭王室】女王儲接獲恐嚇被禁足在家 失大學校園生活

荷蘭女王儲阿馬利婭公主上月開始大學生活，並與同學合租附近公寓展開校園生活。荷蘭媒道報道指，阿馬利婭公主面臨安全威脅，被逼中止正常校園生活，搬回豪斯登堡宮居住。據悉，她除了上學時間能夠外出，其餘時間一律留在家中。

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18歲的阿馬利婭公主（Princess Amalia）上月展開大學生活，在阿姆斯特丹大學攻讀政治及經濟學學士學位。阿馬利婭公主未有因為王儲身份而與同學保持距離，更和多位同學合租附近的公寓方便上學。

當地媒體報道指，阿馬利婭公主早前收到恐嚇，王室及政府憂慮她可能成為犯罪分子綁架或襲擊的目標，於是加強保護措施。荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander） 與王后麥西瑪（Queen Maxima）接受訪問時透露，女兒已搬回豪斯登堡宮，幾乎足不出戶，只有上學才能離開宮殿。

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麥西瑪對於女兒無法享受正常大學生活表示感慨，雖然為事件她帶來很大影響，但相當自豪女兒能夠正面面對一切。

荷蘭警方及特勤局拒絕討論王室周圍安全安排。荷蘭首相呂特（Mark Rutte） 周四（13日）亦稱無法透露威脅詳情，僅強調所有人員正盡力確保王儲安全。

阿馬利婭公主高中畢業後休學了一年，由於她未正式履行王室職責，王室拒絕接收荷蘭政府為其提供的近200萬美元（1,560萬港元）年度津貼。她早前透露，自已會以普通學生身份入學，更承諾日後償還近40萬美元（312萬港元）學貸。

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責任編輯：郭麗明