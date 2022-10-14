【券商點睇】積極布局一級車載顯示系統 京東方精電佔龍頭地位

開源證券發表報告指，京東方精電為全球第一大車載顯示模組龍頭，尤其是在中大尺寸顯示面板優勢顯著，有望繼續受益於車載顯示屏行業量價齊升趨勢。同時積極布局一級車載顯示系統業務，目標打通全產業鏈供應能力，有望提振長期盈利前景，首次覆蓋予「買入」評級。

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該行認為，「大屏化與多屏化」拉動市場需求，預計單輛車屏幕數將由2021年的1.82塊增長至2024年的2.47塊，同時高清化、智能化提升單輛車顯示屏價值量。第二季京東方精電位居全球車載顯示屏市場份額第一，作為京東方唯一的車載顯示平台，佔據產能、技術及客戶優勢。上半年公司在國內20大車廠的覆蓋率達到了42%，在國內純電動車市場覆蓋率達到52%，較2021年分別增長了8個百分點和11個百分點，處於行業領先地位。

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公司積極布局一級組裝業務，未來將一步深入布局智能座艙業務，提供包含自動駕駛晶片、車載顯示系統、傳感器/軟件在內的整套解決方案，增強全產業鏈供應能力，有望持續提升盈利空間。上半年公司已經獲得多家車廠系統顯示解決方案定點項目，公司河源系統產綫已經以一綫身份提供了12.3寸和15.6寸的系統總成產品，並且於5月出貨AR-HUD產品。

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撰文：林衛