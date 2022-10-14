  • 28°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】積極布局一級車載顯示系統 京東方精電佔龍頭地位

股樓投資 12:30 2022/10/14

分享：

分享：

開源證券發表報告指，京東方精電為全球第一大車載顯示模組龍頭，尤其是在中大尺寸顯示面板優勢顯著，有望繼續受益於車載顯示屏行業量價齊升趨勢。同時積極布局一級車載顯示系統業務，目標打通全產業鏈供應能力，有望提振長期盈利前景，首次覆蓋予「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：多重利淡夾擊 港股表現失色

該行認為，「大屏化與多屏化」拉動市場需求，預計單輛車屏幕數將由2021年的1.82塊增長至2024年的2.47塊，同時高清化、智能化提升單輛車顯示屏價值量。第二季京東方精電位居全球車載顯示屏市場份額第一，作為京東方唯一的車載顯示平台，佔據產能、技術及客戶優勢。上半年公司在國內20大車廠的覆蓋率達到了42%，在國內純電動車市場覆蓋率達到52%，較2021年分別增長了8個百分點和11個百分點，處於行業領先地位。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

公司積極布局一級組裝業務，未來將一步深入布局智能座艙業務，提供包含自動駕駛晶片、車載顯示系統、傳感器/軟件在內的整套解決方案，增強全產業鏈供應能力，有望持續提升盈利空間。上半年公司已經獲得多家車廠系統顯示解決方案定點項目，公司河源系統產綫已經以一綫身份提供了12.3寸和15.6寸的系統總成產品，並且於5月出貨AR-HUD產品。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
京東方精電（00710） 港股 買入

下一篇文章

【數據點睇】中國物價水平創2020年4月最高 9月CPI上漲2.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】摩根大通：若周四公布的CPI過高 股市恐暴跌5%
【美股焦點】摩根大通：若周四公布的CPI過高 股市恐暴跌5%
元朗原築移民盤「超筍價」沽　三房呎價僅8329元　代理：比同類型單位低約兩成
元朗原築移民盤「超筍價」沽　三房呎價僅8329元　代理：比同類型單位低約兩成
【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬
【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【蘋果概念股】 「最強蘋果分析師」郭明錤最新預測 蘋果美國市場最快3年去中國化
【蘋果概念股】 「最強蘋果分析師」郭明錤最新預測 蘋果美國市場最快3年去中國化
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款