【券商點睇】入冬降溫進旺季銷售 波司登開局順利？

在品牌營銷結合「十一」假期全國降溫，天風證券預計波司登（03998）在「十一」動銷取得積極表現，今冬首戰或順利開局，有望展現較好相對增長優勢。伴隨逐步入冬，公司或將通過更好品牌露出加速產品迭代，鞏固中高價位羽絨服市場的話語權，在穩步提價同時兼顧環境及需求變化，把握國牌羽絨服品牌升級主升浪。

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另一方面，公司深度發揮供應鏈優勢，保證商品周轉效率，減輕門店庫存；通過智能配送中心推動多倉配合，服務全國線下直營、經銷及電商業務，實現對直營9大倉及經銷商12小倉的高效管理，助力門店提升店效，全域電商協同發展。

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作為國貨羽絨服第一品牌，該行看好公司2023年度旺季銷售。我們預計公司在2023至2025年度收入為189.8億元（人民幣，下同）、222.3億元及259.7億元，歸母淨利為24.7億元、29.7億元、35.6億元，對應每股盈利為0.23元、0.27元及0.32元，相當於預測市盈率16.2倍、13.4倍和11.3倍，維持「買入」評級。

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撰文：林衛